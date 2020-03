'Onrust over noodopvang Zoutkamp is nergens voor nodig'

De gemeente Het Hogeland merkt dat er onrust is over de noodopvang voor asielzoekers bij Zoutkamp. Deze zorgen zijn onterecht, vindt de gemeente.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is ingericht als noodopvang, omdat de normale procedure bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in verband met de coronacrisis is stopgezet.

Asielzoekers die zich melden in Ter Apel worden overgebracht naar Zoutkamp.

Illegaal gedropte asielzoekers

'We hebben gemerkt dat er vragen vanuit Zoutkamp zijn over illegaal gedropte asielzoekers. Dat is twee keer voorgekomen. In het eerste geval waren er twee personen die dachten dat ze zich in Zoutkamp moesten melden. De tweede keer ging het om één persoon', zegt burgemeester Henk Jan Bolding.

In beide gevallen zijn ze doorverwezen naar Ter Apel. Daar moeten de mensen zich eerst melden en worden ze gescreend op identiteit, op hun verleden en krijgen een medische controle.

'Daarna worden ze met georganiseerd busvervoer naar Zoutkamp gebracht. Ze mogen het terrein daar voorlopig niet verlaten', vertelt Bolding. Er is bewaking op het terrein aanwezig.

Groepen die vrij bewegen

Bij de gemeente en de veiligheidsregio zijn volgens de burgemeester signalen binnengekomen van mensen die beweren dat groepen asielzoekers vrij in de omgeving zouden rondlopen.

'Dat is niet zo. Mensen die in de noodopvang zitten kunnen het terrein niet verlaten. Er is ook bewaking', zegt de burgemeester.

Misverstand

In één melding ging het om een groep die bij de bushalte zou staan. 'Dit waren gewoon inwoners van onze gemeente die in het gebied werken. Er waren statushouders bij, maar ook bewoners die bijvoorbeeld bij garnalenverwerker Heiploeg werken en met het openbaar vervoer moeten', legt Bolding uit.

Dat dit illegalen zouden zijn klopt dus niet volgens hem. 'Mensen uit het buitenland werken en wonen ook in onze gemeente.'

Noodopvang

De burgervader benadrukt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de noodopvang.

'Bij mijn weten zijn er verder geen onwenselijke situaties geweest. Bij de politie is dit ook niet bekend en er zijn geen meldingen dat mensen bij Marnewaard zijn afgezet', aldus Bolding. Maar als dat gebeurt dan worden die mensen niet aan hun lot overgelaten.

Zorgen wegnemen

'Mocht het zo zijn dat inwoners groepen vreemdelingen zien rondlopen, dan moeten ze dat melden. Maar ik durf alle inwoners te garanderen dat er heldere afspraken zijn en dat mensen zich niet vrij kunnen begeven buiten het terrein. En mensen gaan ook niet zwerven', aldus Bolding.

Hij voegt daar aan toe:'Blijf bij de feiten en voorkom geruchten die niet op waarheid zijn gebaseerd.'

'Medewerking is logisch'

De burgervader vindt het logisch om als gemeente mee te werken aan de noodopvang. 'Wij vinden het onze maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het college en de fractievoorzitters van de raad snappen de noodzaak ook', vertelt Bolding.

Hoe lang de noodopvang blijft in de kazerne bij Zoutkamp weet de burgemeester niet. 'In eerste instatie tot 6 april. Maar het hangt natuurlijk van de situatie af.'

