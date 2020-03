Donar-coach Braal over het seizoen, corona en zijn toekomst

'Ik heb geen corona, nog niet', zo begint het gesprek met de coach van Donar, van wie het contract na dit seizoen afgelopen is bij de Groningse basketbalclub. 'Alles is eigenlijk wel goed met mij en ook in de familie is iedereen gezond', aldus Erik Braal vanuit zijn woning op een eiland in het Pikmeer in Friesland.

'Ik heb misschien wel geluk dat ik op een eiland woon en dat er heel weinig mensen hier zijn, dus dat ik me redelijk kan isoleren. Ik las vandaag een heel interessant stuk en daarin zei iemand: deze situatie laat ons zien hoe belangrijk gezondheid is. Dat gezondheid eigenlijk voor alles gaat.'

Klusjes

'Dat de economie gewoon afhankelijk is van de gezondheid van iedereen. En dat het niet de economie eerst is. Dat zijn misschien wel de dingen die we hiervan kunnen leren. Dat we ontzettend zuinig op elkaar moeten zijn en op jezelf. En dat probeer ik dus ook te doen.'

Hoewel Braal goed geïsoleerd zit op het eiland, weet hij zich toch wel aardig te vermaken. 'De boot staat nog in de winterstalling, dus dat gaat alleen niet lukken. Maar ik doe wat iedereen een beetje doet, de klusjes in en om het huis. Een lamp ophangen en het terras schoonspuiten.'

Clinics en podcasts

'Daarnaast kijk ik op YouTube veel coach-clinics, ben ik oude wedstrijden terug aan het kijken en luister ik veel podcasts van coaches die andere coaches uitnodigen en over basketbal praten.'

'Tijdens het seizoen, dan heb je daar niet zo veel tijd voor, dus het is natuurlijk nu wel leuk om je weer te verdiepen in wat andere aspecten van het coachen.'

Wandelen en fietsen

'Er zijn nu ook een heleboel coach-clinics die in Amerika nu niet doorgaan en die zetten ze nu allemaal online. Daar moet je je dan voor inschrijven en dan kun je een livestream kijken', aldus de bevlogen coach.

'Dat geeft wel wat structuur aan de dag, kan ik wel zeggen. Voor de rest wandelen op z'n tijd, een flink eind fietsen om de conditie bij te houden. Dat soort dingetjes.'

Einde seizoen

Braal kijkt terug op het seizoen, dat eindigde zonder kampioen en zonder bekerwinnaar, terwijl Donar zich al wel geplaatst had voor de bekerfinale tegen Aris in MartiniPlaza. Die finale gaat aan het begin van komend seizoen alsnog gespeeld worden, al voelt dat voor Braal een beetje gek.

'Geen bekerwinnaar'?

'Misschien moet je zeggen, als je geen kampioen uitroept, dan moet je misschien ook wel geen bekerwinnaar willen hebben. Dan moet je dit seizoen misschien wel houden zoals het is. Het is gewoon gestopt vanwege het coronavirus. En volgend jaar opnieuw beginnen.'

Geen kampioen uitroepen in een competitie waar alles nog kan gebeuren en waar iedereen nog van iedereen kan winnen, is wel het meest terecht Erik Braal - coach van Donar

'Dat is misschien het meest eerlijke ten opzichte van alle andere teams. Maar ik denk dat geen kampioen uitroepen in een competitie, waar alles nog kan gebeuren en waar iedereen nog van iedereen kan winnen, wel het meest terecht is.'

'Scheve verhoudingen'

'Plus dat er bij ons ook nog eens heel scheve verhoudingen waren. Zwolle staat weliswaar bovenaan, en heeft minder verloren dan wij, maar heeft ook minder wedstrijden gespeeld. En Zwolle moet nog twee keer in MartiniPlaza spelen. Dat geldt ook voor Leiden. Het was niet zo dat er een bepaalde balans was in uit- en thuiswedstrijden.'

'Dat is misschien ook wel iets om rekening mee te houden voor volgend seizoen. Oké , het is ook wel een unieke situatie, maar daarom kun je niet zomaar zeggen dat de ploeg die bovenaan staat kampioen is.'

Beste team in cijfers

En dat kampioenschap, dat had er best wel eens in kunnen zitten, denkt Braal. 'Ja, zeker. Ik vergelijk natuurlijk de cijfers. Ik kijk niet alleen naar de stand, maar ik vergelijk bijvoorbeeld de aanvallende en de verdedigende 'efficiency', dat soort dingen. Daarin stonden wij gewoon bovenaan.'

'We waren het best aanvallende team, we waren het best verdedigende team, we waren het best reboundende team en ik had het idee dat we nog lang niet waren waar we konden zijn als team.'

Blijft Braal?

Dan de belangrijkste vraag misschien wel, die veel mensen bezighoudt: Blijft Braal bij Donar? Hij gaat er natuurlijk niet alleen over, maar van zijn kant is er geen twijfel. 'Ik wil zeker door als coach bij Donar', zegt Braal volmondig.

'In de interlandbreak hebben Martin (red. De Vries, bestuurslid technische zaken) en ik bij elkaar gezeten. En toen is eigenlijk gezegd dat het voor allebei wel interessant was om de beslissing nog even naar een maand later te schuiven. En zo zijn we eigenlijk uit elkaar gegaan. We wilden toch even wat langer de tijd nemen.'

Nog geen vervolg

'We hebben een goed gesprek gehad en dan komt dit er tussen, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ik heb sindsdien ook nog niet met het bestuur gesproken over de situatie voor volgend seizoen. Mede ook doordat de hele situatie verschrikkelijk veranderd is.'

Losse schroeven

'Wat gaat de economie doen? Hoe gaat het met het budget? Wat kunnen ze overeind houden van de businessclub? Hoe zit het met alle sponsors? Noem het maar op. Dat staat allemaal op losse schroeven.'

Een speler zal niet hierheen komen als het niet een heel veilige omgeving is geworden Braal

'Ik ben bang dat het bestuur eigenlijk nauwelijks bezig is met wie we het gaan doen, maar meer hoe gaan we het doen? Er is zelfs geen afspraak gemaakt over het maken van een afspraak.'

'Competitie van start in september?'

'Ik wil zeker verder bij Donar, want ik heb het enorm naar mijn zin. Daar is geen twijfel over. Maar alles gaat volgens mij nu meer over: gaan we überhaupt wel starten met een competitie in september? Dat is ook nog wel spannend.'

Selectie

Mocht Braal blijven, dan heeft hij al wel een aardig idee wat hij met de selectie wil, alhoewel dat natuurlijk ook een onderwerp is, waar voorlopig niet te veel aan gedacht wordt. 'Dat is natuurlijk wel heel speculatief. Ik heb van de week met alle jongens contact gehad. En er zit een aantal jongens in steden waar een volledige lockdown is afgekondigd. Ik zou niet eens weten of die jongens de kans hebben om naar Europa te vliegen zo meteen.'

Hammink, Williams en Koenis

'Het was een heel leuk team. Ik denk dat er nog lang niet het maximale uit is gehaald en dat we langzamerhand in echt serieuze vorm aan het komen waren. Ik weet wel dat Shane Hammink, Leon Williams en Thomas Koenis nog een doorlopend contract hebben, dus die zullen er zijn. En voor de rest is het allemaal nog heel erg onzeker.'

'Groot deel team behouden'

'Vanaf begin december, toen we meer konden trainen, waren we al een stuk beter dan daarvoor. Ik heb het er vaak met Meindert (red. Van Veen, assist-coach) over gehad, dat ik zei: Stel je voor als we begin februari Europees zouden, wat zou dan het resultaat zijn? Dan denk ik dat er veel meer in had gezeten. Dus als je de kans hebt om een groot deel van het team hier te houden, dan is dat alleen maar interessant.'

Doorbouwen

'De laatste jaren hebben we natuurlijk voor een groot gedeelte succes gehad, doordat we een groot gedeelte van het team bij elkaar wisten te houden, al is dat nooit het volledige team geweest. Het was altijd dat er zes of zeven jongens bleven en dat je dan daarop doorbouwt, door weer goede spelers daarbij te vinden. Dat was natuurlijk aan het begin van dit seizoen ook het idee met deze groep.'

Meindert van Veen

Wat Braal betreft, gaat hij weer verder met dezelfde assistent-coach, Meindert van Veen, die een roerig seizoen meemaakte persoonlijk. Vorige zomer werd bij hem prostaatkanker geconstateerd, maar Braal krijgt de laatste tijd vooral positieve signalen. 'Het gaat goed met hem. Hij is na zijn chemokuren wel echt opgeknapt. Hij heeft veel energie en dat is een goed teken.'

'We waren eigenlijk weer op de weg terug naar hoe het daarvoor was. Alleen verveelt hij zich enorm, want ik kreeg gisteren een appje van hem met een foto dat hij een puzzel klaar had. Nou, Meindert die een puzzel maakt, dan verveelt hij zich echt', gniffelt Braal. 'Maar als hij wil, dan kan hij er zeker bij zijn volgend seizoen.'

Las Vegas

Hoe de scouting deze zomer zal gaan, is nog een groot raadsel voor Braal. 'Ik heb geen idee. Het is helemaal een nieuwe situatie. Las Vegas zal zeker niet doorgaan, verwacht ik. Daar zal niks zijn. Plus als je ziet wat er in Amerika aan de hand is.'

'Kijk, als wij naar Las Vegas gaan, dan is dat vaak om nog één speler te rekruteren, of twee maximaal. Daar ga je ook heen om te netwerken, om agenten te spreken, om andere coaches te zien en dat kun je prima een jaartje niet doen. Daar mis je niks aan. Die contacten kun je ook op een andere manier leggen. Las Vegas daar gaat de 'recruiting' niet anders van worden.'

Stel je voor dat er een regeling komt dat je in een hal van vierduizend mensen maar duizend mensen mag plaatsen? Braal

'Ik denk meer dat de gezondheidssituatie in Europa belangrijk zal worden. Je kunt nog zo'n leuk idee hebben als club en je kunt nog zo'n groot budget hebben, een speler zal niet hierheen komen als het niet een heel veilige omgeving is geworden. Ik denk dat dat nog meer de 'recruiting' gaat bepalen. Bijvoorbeeld Europees basketbal, gaat dat er in zitten? Ik heb geen idee.'

Champions League?

In principe gaat de plek voor in de voorronde van de Champions League voor volgend seizoen naar Landstede Hammers uit Zwolle, maar het zou kunnen dat die club daar net als vorig jaar vanaf ziet, maar volgens Braal maakt dat niet uit.

'Om eerlijk te zijn, heel belangrijk nu is dat we Europees basketbal spelen. Welke competitie dat is, dat is voor het bestuur nu denk ik niet zo belangrijk. Europees basketbal is voor de club gewoon een belangrijke inkomstenbron.'

China

'Als je nu ziet wat er in China gebeurt, dat ze nu voorzichtig weer de straat op mogen en dat de lockdown van Wuhan, waar het allemaal begonnen is, ook nog niet is opgeheven. Dat is bijna drie-en-een-halve maand geleden. Stel je voor dat je die tijd moet nemen, dan weet je pas eind juni wat er aan de hand is.'

'Geen kleine opmerking'

'Ik las in de krant iets van een viroloog die dan zegt: Hoe verstandig is het nog dat we met zo veel mensen bij elkaar zijn? Ook voor het komende jaar al. Dat is geen kleine opmerking.'



'Stel je voor dat er een regeling komt dat je in een hal van vierduizend mensen maar duizend mensen mag plaatsen, want je moet op een bepaalde afstand van elkaar zitten. Dan gebeurt er wel wat. Dan heb je het over heel andere inkomsten en heel andere budgetten. Volgens mij is dat nu veel meer aan de orde', besluit Erik Braal.



