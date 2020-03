Taakstraf voor belagen advocaat in Zwolle

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De man belde de raadsvrouw vanaf september 2016 ruim een jaar lang stelselmatig.

Zij was destijds zijn advocaat. Ook stuurde hij haar sms-berichten en sprak hij haar voicemail in om contact met haar te krijgen. Hij ging door, ondanks de herhaaldelijke oproepen van de advocaat daarmee te stoppen.

Niet welkom in Zwolle of Deventer

De rechter kwam tot een mildere straf, omdat het een oud feit betreft. Na de aanhouding van de man, begin 2018, is hij daadwerkelijk gestopt met het zoeken van contact met zijn inmiddels oud-raadsvrouw.

De rechter besliste dat de man de komende drie jaar geen contact zoekt met de vrouw of met medewerkers van haar kantoor. Ook mag hij zijn gezicht niet laten zien in Zwolle of Deventer. Doet hij dat wel, dan moet hij alsnog de drie maanden uitzitten.

Varscha Mohansingh

De advocaat werd in die periode waarin zij door de verdachte werd lastiggevallen ook bedreigd door de vader van de vermoorde Varscha Mohansingh. Varscha (14) werd in september 2002 in haar ouderlijke woning in Wildervank vermoord.

Haar moordenaar kreeg in 2004 in hoger beroep tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij werd bijgestaan door de advocaat in Zwolle. De vader van Varscha kreeg voor deze bedreiging een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd.

