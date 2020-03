Groningen zingt massaal Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal

Wia Buze doet het thuis in Termunten. Thea doet het in Hongerige Wolf op haar saxofoon en Sinus Schuiling doet het in zijn voortuin in Zuidbroek.

Groningers, maar ook mensen van over de grup, doen vrijdag om 11.00 uur massaal mee met de meezingactie voor iedereen die te lijden heeft van de coronapandemie.

'Een buurvrouw vrouw vroeg me of ik het lied van Ede wilde spelen', vertelt Bert Hadders vanuit zijn studio in Groningen.

'Vrijdag zing ik Het het nog nooit zo donker west bij mij in de straat.' De oproep van de 32-jarige Pim de Jonge uit Stadskanaal lijkt Groningen in beweging te krijgen. De Jonge kwam op het idee nadat radiostations in heel Europa vorige week You'll never walk alone draaiden.

Ede weet het gevoel over te brengen

De initiatiefnemer werkt in Zuidlaren met demente mensen en ziet hoeveel impact allerlei coronamaatregelen hebben op zijn cliënten. 'Ik zie hoe vervelend het is dat ze geen bezoek meer mogen ontvangen', vertelt hij.

Daarom riep hij iedereen op om vrijdag om 11.00 uur Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal te zingen. 'Ede weet het gevoel dat veel mensen nu hebben heel goed over te brengen.'

Schoonmoeder in ziekenhuis, schoonvader in quarantaine

Beiaardier Adolph Rots zit vrijdag achter het carillon van de Nicolaïkerk in Appingedam om daar het lied op te spelen. Jan Rosema is vrijdag om elf uur aan het werk maar wil per se aan de actie meedoen.

'Mijn schoonmoeder ligt in het ziekenhuis en haar 87-jarige man zit alleen in quarantaine en bezoek is niet nodig', schrijft hij. Daarom wil hij toch zijn steun betuigen en heeft hij een filmpje gemaakt van hemzelf op gitaar. Vrijdag om 11.00 uur zet hij het op Facebook.

Alex Vissering, Inge van Calkar, trompettisten en een draaiorgel

Groninger artiesten als Alex Vissering, Inge van Calkar geven aan om 11.00 uur mee te willen doen. Dirigent Jappie Kuipers staat vrijdag bij woonzorgcentrum Hooge Heem in Grootegast.

Hij dirigeert een aantal trompettisten die hun versie van het Ede Staal-lied spelen. In Hongerige Wolf is het te horen op een saxofoon. Draaiorgelman Joris ten Have laat het lied horen in de stad-Groninger wijk De Wijert.

Stuur je video in

RTV Noord adopteerde de actie van Pim de Jonge. Klokslag 11.00 uur draait de regionale zender het lied van Staal. Iedereen die aan de meezingactie meedoet is gevraagd het moment te filmen en op te sturen naar RTV Noord.

Het filmpje kan je appen naar 06-23006370. Later die dag verschijnt er een compilatie van al die momenten en op TV.

