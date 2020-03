Minister De Jonge neemt kritiek op UMCG over testcapaciteit terug

Minister De Jonge in gesprek met Baudet en Klaver tijdens de schorsing van het debat in de Kamer (Foto: ANP/Bart Maat)

De Jonge hekelde het testbeleid van het ziekenhuis, dat extra test onder het eigen personeel. 'Ieder voor zich is niet de manier waarop je een crisis te lijf gaat', zei De Jonge.

'Testen, testen, testen'

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer donderdagmiddag trok De Jonge die kritiek terug. 'Ik moet mijn uitspraak nuanceren. Ieder voor zich is niet aan de hand, als ik kijk naar het testbeleid van het UMCG.'

De opmerking van de minister kwam na een interview van arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. 'Wij zijn losgekoppeld van het landelijk beleid en doen het gewoon bij zorgverleners: testen, testen, testen.'

'Geen heel ander beleid'

Volgens minister De Jonge verschilt dat beleid weinig van het landelijke beleid. 'Het UMCG heeft andere voorraadmogelijkheden omdat ze niet alleen van Roche (red. Een Zwitserse farmaceut die machines levert waarmee coronatest worden uitgevoerd) afhankelijk zijn. Maar er is daar geen sprake van een heel ander beleid.'

Tegelijkertijd gaf De Jonge toe dat er te weinig wordt getest: 'Ik ben het met iedereen eens die zegt dat we meer moeten test. Maar we hebben op dit moment onvoldoende capaciteit.'

Minister De Jonge zegt dat hij in gesprek is met het Zwitserse farmaciebedrijf om de receptuur in handen te krijgen van de vloeistof die gebruikt wordt in coronatests. Daarmee wordt het mogelijk dat apothekers in Nederland de vloeistof zelf gaan maken, om zo de testcapaciteit te vergroten.

Met dwanglicentie recept vrij geven

Veel partijen in de Kamer willen desnoods met een dwanglicentie Roche dwingen om het recept vrij te geven. Ze vinden het schandalig dat het bedrijf het geheim houdt. De Jonge wil nog niet zo ver gaan: 'Er lopen gesprekken, we doen er alles aan om de receptuur te verkrijgen.'

Ook wil hij zich niet al te negatief uitlaten over Roche. 'We hebben dit bedrijf de komende dagen nog hard nodig.' Als de gesprekken met Roche alsnog spaak lopen, dan sluit De Jonge uiteindelijk dwang niet uit. 'Ik ben zeer bereid om alles te doen wat nodig is.'

Afhankelijk van Roche

Nederlandse ziekenhuislaboratoria komen in de problemen met coronatest omdat ze afhankelijk zijn van Roche. Dat blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het bedrijf levert de machines waarmee labs coronatests kunnen uitvoeren. Het bedrijf heeft zo'n 80 procent van de Nederlandse markt in handen, dus veel ziekenhuizen hebben de testapparaten van Roche staan. Om die te gebruiken, hebben ze ook andere spullen van Roche nodig, zoals pipetjes, plastic platen en vloeistoffen. Het UMCG is minder afhankelijk van het bedrijf omdat het samenwerkt met andere leveranciers..



