Ook leerlingen doveninstituut thuis: 'Ze missen het om gezellig met elkaar te gebaren'

Net als alle kinderen in het reguliere onderwijs moeten leerlingen van dovenschool Kentalis Guyot in Haren verplicht thuiswerken. Alle lessen worden op afstand gegeven.

Voor dove leerlingen kan dat extra lastig zijn.

Lessen via video's

Vanwege het coronavirus zitten de leerlingen inmiddels bijna twee weken thuis. Docenten maken met gebarentaal video's van hun lessen en sturen die door naar de kinderen. Gedurende de dag kunnen ze één op één met elkaar bellen via internet.

Dat is nog wel even wennen, zegt de vijftienjarige leerling Isis Chrisstoffels uit Haren: 'Het is wel een beetje vreemd. Zomaar ineens zit ik thuis, waar ik alles moet doen. Mijn eigen planning maken, alle opdrachten via de computer. Ik hoop dat ik het goed doe.'

Alleen achter computer

Aardrijkskunde en maatschappijleerdocent Wendy van Mansvelt mist vooral de dynamiek in de klas, nu alle stoeltjes leeg zijn. 'Normaal gesproken is het levendig door alle gebaren die iedereen gebruikt. In de lessen praat je ook over andere dingen dan de lesstof. Dat doe je nu niet. Je zit alleen achter de computer, dat is echt heel anders.'

Ook Isis ziet haar beste vriendin en klasgenootje nauwelijks, alleen nog via internet. Ze mist haar ontzettend: 'We kunnen elkaar zien en kletsen vanuit huis. Dat is wel leuk, maar het gebeurt nu wel veel minder.'

Gezellig gebaren

Volgens Van Mansvelt is deze situatie voor dove kinderen extra vervelend, omdat zij geen fysiek contact met andere dove kinderen meer hebben:

'Over het algemeen zitten zij thuis met allemaal horende mensen. Dan hebben ze eigenlijk niks te doen. Ze hebben het nodig om hier gezellig met elkaar te gebaren, dat missen ze vooral.'

Ook voor het doveninstituut is het onduidelijk hoelang de leerlingen thuis moeten blijven. De examenleerlingen moeten de toetsen die meetellen voor het diploma waarschijnlijk wel op school maken. Daarover wordt de komende weken meer duidelijk.

Hamsteren

Wat Isis wel heel fijn vindt, is de gebarentolk bij belangrijke persconferenties van het kabinet: 'Dat is heel erg prettig. Normaal is er ondertiteling, maar dat kan ik niet altijd volgen. Dan krijg ik er minder van mee, dus dit is heel prettig.'

En ze heeft er onlangs een nieuw gebaar bij geleerd, die iedereen inmiddels kent. Die is te zien in bovenstaande video.

