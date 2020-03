Psychiater over coronagevolgen: 'Dit moet geen marathon zijn, maar een estafette'

Dat het coronavirus gevolgen heeft voor je dagelijkse ritme, valt haast niet te ontkennen. Voor veel mensen zijn de dagelijkse bezigheden door allerlei beperkingen radicaal veranderd. De vraag is hoe lang we dat nog volhouden.

'De onzekerheid daarover is voor sommige mensen echt killing', zegt psychiater Carl Blijd. Wat daar volgens hem tegen helpt is om doelen voor de korte termijn te stellen, die helpen om verder te komen. 'Het helpt om naar andere dingen te kijken en ontspanning en afleiding te zoeken', meent hij.

Overzicht bewaren

Als je voor komende zondag je zolder wat wilt opruimen, is het volgens Blijd een goed idee om daar al enigszins naar toe te leven. 'Of stel: je wil leren om te programmeren op je laptop of een muziekinstrument te bespelen, dat zijn dan weer doelen voor een langere termijn.'

'Door doelen te stellen kun je het voor jezelf overzichtelijk houden. Leven in een situatie als deze moet geen marathon zijn, maar een estafette.'

Stress

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen last hebben van stress heeft Blijd ook een advies.

'Je kunt je zorgen maken over dingen waar je invloed op hebt en die proberen op te lossen. Maar iets willen oplossen waar je geen invloed op hebt, kost héél veel energie. Dan is het beter om je energie in iets anders te steken.'

Je zorgen maken over de toekomst van je bedrijf is overigens helemaal niet erg. 'Iedereen mag zijn of haar zorgen uiten', erkent hij. 'Maar die zorgen moeten je niet gaan overheersen.'

Initiatieven

Dat mensen vooral aan huis gekluisterd zijn, heeft overigens ook weer voordelen. 'Er ontstaan allerlei leuke initiatieven om elkaar te helpen', ziet Blijd om zich heen. 'Mensen zoeken bijvoorbeeld geborgenheid en vrienden van vroeger zoeken elkaar op, om terug te grijpen op die oude, veilige plek. En dat heeft ook weer iets moois.'

