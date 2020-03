Groningen Airport Eelde heeft voldoende ruimte om vliegtuigen te parkeren

RTV Drenthe schrijft erover.

Luchtvaartmaatschappijen zijn op zoek naar plekken om hun vliegtuigen te parkeren. Nu het coronavirus de samenleving in zijn greep heeft en reizen gevaarlijk is, is vliegen bijna niet meer mogelijk. Vliegtuigen blijven aan de grond.

Maatschappijen zoeken plek om de vliegtuigen te 'parkeren', zo werd woensdag bekend, en Groningen Airport Eelde heeft ruimte.

Weinig te doen

De luchthaven heeft sinds het uitbreken van het coronavirus en het stilleggen van de luchtvaart weinig te doen. 'We hebben alleen nog kleine luchtvaart en medische vluchten', aldus Schmeink. De interim-directeur kijkt vanuit z'n kantoor uit op het platform waar commercieel verkeer komt.

Voor de financiële situatie van de luchthaven is deze crisis niet bevorderlijk. Over 2020 wordt een fors exploitatietekort verwacht. En dan is er nu het coronavirus waarvoor uiteraard geldt dat gezondheid op de eerste plaats komt.

Schmeink: 'We hebben een flexibele schil aan personeel. We hebben nu afgeschaald qua personeel en de openingstijden van de luchthaven zijn aangepast. Het is een spannende tijd voor de luchtvaart, maar zeker ook voor de luchthaven.'

Widebody en kleine toestellen

Groningen Airport Eelde kan nu op een andere manier helpen. 'We hebben capaciteit om vliegtuigen te parkeren. Op het grote platform hebben we ruimte voor twee zogenaamde widebody vliegtuigen. Verder hebben we ruimte voor een aantal kleinere vliegtuigen.'

Widebody vliegtuigen zijn toestellen die worden ingezet om grotere aantallen passagiers over grotere afstanden te vervoeren. Bijvoorbeeld vanaf Schiphol naar China of de Verenigde Staten. De kleinere toestellen worden ingezet op Europese vakantievluchten en lijndiensten binnen Europa.



Enkele dagen voor aanvraag

Schmeink zegt inmiddels aanvragen voor informatie te hebben gehad van luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben van Eelde een kaart met mogelijkheden ontvangen. 'Ik denk dat het nog enkele dagen duurt voordat de vraag komt. We zijn daarvoor in contact met Schiphol en het ministerie om te kijken naar de mogelijkheden.'



Extra inkomsten door parkeerplek?

Of de inzet van het terrein als parkeerplaats extra inkomsten in crisistijd betekenen is nog maar de vraag. 'Zou je deze inkomsten willen hebben, is de vraag. De luchtvaarteconomie ligt op zijn gat.'

'Je moet elkaar door deze moeilijke periode heen helpen en niet proberen een slaatje te slaan uit het feit dat luchtvaartmaatschappijen op hun gat liggen en hun toestellen moeten parkeren. Het gaat er eerst om dat we elkaar helpen. Daarna zien we wel hoe we het verder financieel oplossen', aldus Schmeink.



