Lopend Vuur: Stop toch met zomer- en wintertijd

Komend weekend gaat de klok een uur vooruit: de zomertijd gaat weer in. Ezelsbrug: in het voorjaar gaat de klok vooruit.

De zomertijd werd in ons land zo'n honderd jaar geleden voor het eerst ingevoerd, met als gedachte dat de verlichting in de zomer dan een uur later werd aangestoken. In 1946 werd de zomertijd afgeschaft, maar vanwege de oliecrisis werd de maatregel in 1977 opnieuw ingevoerd.

De laatste jaren is op veel plaatsen al discussie gevoerd over nut en noodzaak van zomer- en wintertijd. Sinds enkele jaren doet de Europese Commissie een poging het halfjaarlijkse ritueel af te schaffen, maar een besluit lijkt er nog niet aan te komen. En in deze tijden hebben we ook wel wat anders aan ons hoofd. En toch zijn we benieuwd naar je mening.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Vakantie?

'Ik maak nog geen vakantieplannen voor de zomer' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 7452 stemmers was 84 procent het daarmee eens, 16 procent oneens.