Sportvissen mag nog: 'Maar doe het wel op een verantwoorde manier'

'De belangrijkste', zegt Henk Mensinga van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, 'is dezelfde als bij andere zaken die gelden als je buiten bent: voldoende ruimte laten. Minimaal anderhalve meter, maar liever meer.'

Zinnen verzetten

Mensinga: 'Dit is voor ons de enige activiteit waarbij je je zinnen nog even kunt verzetten en een frisse neus halen, maar doe dat dan wel op een verantwoorde wijze. Ga niet in een woonwijk zitten waar veel mensen zijn, maar zoek een plekje op in de vrije natuur. Laad weer energie op, en geniet.'

Daarvoor is uiteraard wél een vispas vereist. Waarbij er altijd uitzonderingen gelden.

'Zo was er een zorgboerderij waar ze hun dagelijkse activiteiten niet meer konden uitvoeren', zegt Mensinga. 'Vissen was voor hun nog de enige mogelijkheid om buiten iets te doen. Zij hebben om een ontheffing gevraagd, en uiteraard gekregen.'

Excessen

Er wordt wel gehandhaafd, maar alleen als er excessen zijn, zegt Mensinga.

'We hebben tegen onze federatiecontroleurs gezegd: niet meer controleren. Onze boa's komen ook alleen maar in actie bij uitzonderlijke gevallen. Want dat zijn ook allemaal vrijwilligers, die moeten niet te dicht bij mensen komen. Je moet het niet opzoeken.'

Mensinga gaat uit van de goede wil van iedereen. 'We moeten er met elkaar doorheen. We gaan ervan uit dat iedereen zich netjes aan de regels houdt, en dat de politie niet naar de waterkant hoeft om ook daar nog eens te handhaven.'

Plek genoeg

Bang dat iedereen nu massaal de hengel uitgooit is Mensinga niet. 'Het voordeel is dat wij hier ontzettend veel mooi viswater hebben. Er is voor iedereen plek genoeg.'

