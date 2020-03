Tafeltennisster Men krijgt Nederlands paspoort

Men geldt als een van de meest getalenteerde speelsters in Nederland. Begin deze maand veroverde de twintigjarige Men voor de tweede keer de nationale titel.

Bij de mannen

De eerste keer was in 2018. Toen speelde ze nog in de tweede divisie voor mannen bij Klimaatgroep Stars uit Middelstum. Haar eerste club was GTTC uit Groningen. Vijf jaar geleden maakte ze haar debuut voor dat team in de Eredvisie.

'Ik hoop op succes in het oranje-shirt en droom van het spelen van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen', zegt ze op de website van de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB).

Papendal

Men woont niet meer in Groningen. Ze traint op Papendal en speelt in de Eredivisie voor Heerlen. Dat team is koploper in de vrouweneredivisie.

