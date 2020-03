Winschoter uit quarantaine in Hong Kong: 'Op naar huis!'

Brandon Carmio (20) uit Winschoten kan weer gaan en staan waar hij wil. De afgelopen veertien dagen werd hij in een hotelkamer in Hong Kong in quarantaine gehouden, vanwege het coronavirus.

In de nacht van donderdag op vrijdag, Chinese tijd, mocht hij zijn hotelkamer weer verlaten. 'Heerlijk! Ik heb eindelijk weer levende mensen gezien. Dat was fijn.'

Wat is er gebeurd?

Een klein stapje terug in de tijd. Carmio reist zo'n drie weken geleden naar China. Hij wil met een vriend in Nederland een 'indoor playground' beginnen. De materialen zijn speciaal gemaakt en staan in een loods in China, maar door het coronavirus ligt het transport stil.

Carmio besluit zelf naar China af te reizen. 'Het leek rustiger, de verspreiding van het virus nam af en ik ben daar eerder geweest, dus ik dacht dat het geen kwaad kon.' Dat loopt anders. Hij moet twee weken in zijn hotelkamer blijven en moet elke dag zijn temperatuur meten en drie keer per dag zijn gps doorsturen naar de Chinese overheid. Die periode is nu voorbij.

'Op naar huis!'

Zo slecht als het toen ging, zo goed gaat het nu. Carmio legt uit wat er de afgelopen dagen gebeurd is.

'De Nederlandse overheid heeft een website opgesteld voor mensen die vastzitten in het buitenland. Ik heb mij daarop aangemeld. Drie dagen geleden kreeg ik een telefoontje en werd mij verteld dat ik zaterdag 28 maart vanaf Seoul naar Nederland kan vliegen. Op naar huis!'

Carmio is vrijdagochtend rond 10.00 uur Nederlandse tijd geland op het vliegveld in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. 'Het vliegveld is volledig uitgestorven', vertelt hij.

Het lege vliegveld van Seoul (Eigen foto)



77 uur videobellen

Tussen de vluchten door heeft hij even tijd om terug te blikken op zijn quarantainetijd. 'Het is verschrikkelijk, je kunt geen kant op. Ik heb mijn dagen gevuld met videobellen met familie en vrienden. Heb het voor de grap bijgehouden, maar ik heb de afgelopen dagen 77 uur zitten videobellen, haha.'

Vanavond stapt de Winschoter in het vliegtuig naar Amsterdam. 'Ik word opgehaald van Schiphol en denk dat ik dan eerst eens moet bijslapen. Ik wil niks liever dan gewoon lekker thuis zijn.'

Lees ook:

- Winschoter in quarantaine in Hong Kong: 'Het gaat met de dag minder goed'