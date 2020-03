Coronacriminelen worden berecht zonder publiek

Bij de 'coronazaken' die vanaf 1 april in Assen via het supersnelrecht worden afgehandeld, mag geen publiek aanwezig zijn.

Er mag wel beperkt pers aanwezig zijn bij de zaken, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

Alle zaken in Assen

Ook de Groninger 'coronazaken' vinden plaats in Assen. 'Snelrechtzittingen worden altijd gehouden in Assen en in Leeuwarden', laat de woordvoerder weten. Het gaat in dit geval om mensen die winkelpersoneel, hulpverleners of politieagenten hebben bedreigd met besmetting met het coronavirus.

De 52-jarige man uit Nieuw-Beerta die tijdens een politiecontrole een agent in het gezicht hoestte en zei dat zijn vriend corona had, staat 8 april terecht in Assen.

Forse straffen

Daarnaast staan mensen terecht die zich in deze tijd verzetten tegen hun aanhouding, anderen hebben opgestookt met nepnieuws of misbruik hebben gemaakt van de crisis door mensen op te lichten. Zij kunnen rekenen op forse straffen, zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Alle zaken komen voor bij de politierechter. Dat is een rechter die meteen uitspraak doet en maximaal een jaar onvoorwaardelijke celstraf op kan leggen.

Hoeveel verdachten in totaal voor moeten komen voor coronagerelateerde zaken, is bij de Rechtbank Noord-Nederland niet bekend.

