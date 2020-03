RTV Noord laat je Pronkjewailtjes uit het verleden zien

Het archief van RTV Noord kent vele pareltjes en in deze tijden delen we die graag met je.

Wat zou je nog eens willen zien? Een specifiek fragment of een bepaalde aflevering? Waar heb je warme herinneringen aan?

Van de vijf pijpen tot bekerwinst FC

We nemen een paar schoten voor de boeg: het vallen van de vijf pijpen, Delfsail, de promotie of bekerwinst van FC Groningen, Donar wordt kampioen, Maxima in Groningen, Koningsdag, het eerste water in het Oldambtmeer, de Nacht van Noord, een aflevering van Dam Op of juist Strunen met Stolk.

We kunnen nog wel even doorgaan, maar jouw tips zijn ook meer dan welkom. Je kunt ze doorgeven door hieronder het formulier in te vullen of te gaan naar www.rtvnoord.nl/pronkjewailtjes. We zijn benieuwd naar jouw pronkjewailtjes!