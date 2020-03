Veiligheidsregio stoeit met het bereiken van jongeren: 'Het is een uitdaging'

Jongeren genieten van de zon in het Noorderplantsoen (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Wie deze week op een zonnige middag door het Noorderplantsoen in Groningen fietst, ziet volop jongeren. Een aantal basketbalt en anderen liggen op een kleedje. Een ding is zeker: niet iedereen houdt zich aan de anderhalve meter afstand.

Hoe bereik je in de jongste stad van Nederland deze grote groep met alle campagnes om de regels op te volgen? Het is een vraag die de Veiligheidsregio bezighoudt. 'Dat is een uitdaging', erkennen ze daar.

Infoborden en campagne

De digitale informatieborden worden al volop ingezet voor de coronacrisis, met tips, regels en bedankjes. Maar die zijn niet specifiek gericht op jongeren.

De Veiligheidsregio heeft ook met tal van bekende Groningers een campagne opgezet om iedereen een beroep te laten doen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Van Bert Visscher tot Wia Buze en van Erwin Koeman tot Wilfred Genee. Ze spraken stuk voor stuk filmpjes in.

De campagne wordt als positief ervaren bij de Veiligheidsregio. Het resulteerde onder meer in enthousiaste vragen van hun collega's uit Friesland en Zeeland. Toch lijkt de Veiligheidsregio ook met deze campagne met bekende Groningers vooral volwassenen te bereiken. Waar zijn de jonge bekende Groningers?

Influencers doen niet mee

'We hebben voor deze campagne ook ongeveer tien influencers benaderd', zegt Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio. Die zitten voornamelijk op social media platforms als Youtube en Instagram, maar de Veiligheidsregio kreeg bij hen nauwelijks voet aan de grond. 'Zij willen dat liever landelijk doen op hun eigen manier en op hun eigen platform.'

Namen van influencers die hebben bedankt voor de campagne wil Dijkhuis niet noemen. 'We hebben het in ieder geval meermaals geprobeerd', benadrukt hij.

Van jong tot oud

Een sporter als doelman Sergio Padt van FC Groningen werkte wel mee aan de campagne. Hij is wel in staat om jongeren te bereiken, denken ze bij de Veiligheidsregio.

'Padt is een van de boegbeelden van FC Groningen, maar die hebben we niet gevraagd om ons specifiek tot jongeren te richten', zegt Dijkhuis. 'Hij bereikt de hele achterban van FC Groningen. Van jong tot oud.'

Adverteren?

Is adverteren dan geen optie? Wie de afgelopen dagen muziek-app Spotify opende, kreeg een melding van de Rijksoverheid te zien om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Adverteren is voor afzonderlijke Veiligheidsregio's echter geen optie, zegt Dijkhuis. 'Het zou dom zijn als we als afzonderlijke Veiligheidsregio's apart zouden doen. Dat gaat allemaal vanuit de landelijke overheid.'

Andere talen

Naast het bereiken van jongeren, probeert de Veiligheidsregio ook andere specifieke doelgroepen te bereiken. Meertaligheid is in een internationale stad als Groningen ook een ding. 'We trekken echt wel alles uit de kast om daar iets aan te doen', aldus Dijkhuis.

