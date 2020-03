Groningse daklozenopvang biedt quarantainemogelijkheid

Twintig extra bedden

Het gaat om de twintig extra bedden die normaliter gebruikt worden voor de winternoodopvang. Het Kopland heeft daarnaast 30 bedden die dagelijks beschikbaar zijn.



Daarvan zijn er in deze periode zo'n 22 bezet. 'Het is relatief rustig', vertelt Lieuwe de Boer, hoofd Maatschappelijke Opvang van Het Kopland. 'Dat betekent niet dat er nu meer mensen op straat slapen. Sommigen hebben vanwege de coronacrisis elders tijdelijk onderdak.'

Om en om in een stapelbed

De mensen die wel komen overnachten, slapen in stapelbedden. Het is een hele toer om ze dan de vereiste anderhalve meter afstand te laten houden. De Boer denkt er wat op gevonden te hebben, in overleg met de GGD. Mensen die boven elkaar slapen, slapen met de hoofden aan verschillende kanten van het bed. Zo is er maximale afstand tussen de gezichten.



Er zijn nogal wat dak- en thuislozen met een kwetsbare gezondheid. Iedereen reageert volgens De Boer begripvol op de situatie zoals die nu is.

Open Hof past openingstijden aan

Gerhard ter Beek van dagopvang Open Hof in Groningen ervaart ook geen wanklanken van bezoekers. Er mogen maximaal 20 mensen binnen zijn en de openingstijden zijn aangepast.



'Normaal hebben we wel 50 mensen binnen. Dat kan nu even niet', zegt Ter Beek. Ook is er besloten geen mensen binnen te laten die wel een dak boven hun hoofd hebben. 'We richten ons primair op de daklozen', zegt Ter Beek. 'Normaal komen mensen die bijvoorbeeld in een sociaal pension wonen even koffie drinken, maar dat kan nu niet.'

Geen open deur meer

De deur staat bij Open Hof normaal altijd open. Nu is dat anders: er mag pas iemand in als er iemand vertrokken is. Ook mogen er niet meer dan twee mensen aan een tafel zitten. 'Daar zien we goed op toe.' Bij Open Hof worden de regels ook goed opgevolgd.



Nu de openingstijden zijn aangepast, is Open Hof ook tijdens lunchtijd geopend. 'We zouden onze mensen best een warme hap willen serveren tussen de middag, maar dan kun nu niet', laat Ter Beek weten. 'Misschien dat de samenleving dat op kan pakken. Er is vast wel iemand die eens een pastaatje of een stamppotje wil koken voor deze groep.'

