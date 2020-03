Provincie wil het bedrijven zo makkelijk mogelijk maken tijdens coronacrisis

Voor bedrijven in en rondom de stad Groningen, de Eemshaven en Delfzijl zijn speciale werkgroepen gevormd. Daarin zitten de gemeenten, VNO-NCW, Bouwend Nederland, de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Groningen Seaports.

Economie aan de praat houden

In die speciale overleggen kunnen zaken waar bedrijven nu tegenaan lopen versneld worden opgepakt en verholpen. 'We moeten alle processen zo goed mogelijk door laten lopen', zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA). 'We moeten de economie aan de praat houden, want als die wegvalt zijn we helemaal de sigaar.'

Landelijk zijn er maatregelen getroffen om bedrijven financieel door de coronacrisis te helpen. De provincie is blij met die regelingen, maar beseft dat er ook bedrijven tussen wal en schip terecht kunnen komen.

Niet toereikend

'Als er mensen tussen wal en schip terecht komen, dan gaan we eerst terug naar het Rijk. Mocht dat op niets uitlopen en er zijn zaken die onze portemonnee niet overstijgen, dan kun je ergens wellicht alsnog helpen. Onze portemonnee is gevuld, maar niet toereikend voor alle gevallen.'

De provincie heeft het betalen van inkomende rekeningen al wel versneld, zodat bedrijven niet onnodig lang op hun geld hoeven te wachten. Maar het is niet alleen een kwestie van geld, benadrukt Rijzebol.

Niet handhaven, maar begeleiden

'Als je bijvoorbeeld een bedrijf aan de praat wilt houden en personeel langer moet laten werken, terwijl dat volgens de vergunning eigenlijk niet mag, dan gaan we niet meteen handhaven. We kijken juist hoe we dat kunnen begeleiden.'

Hij neemt het Chemiepark in Delfzijl als voorbeeld. Daar wordt onder meer gewerkt aan grondstoffen voor medicijnen. 'Als één onderdeel daar stopt, dan staat de rest ook stil. Dat willen we niet. Dat kan beteken dat we soms dingen gaan toestaan. Dat ligt aan de situatie.'

Subsidie niet terugvorderen

Ook culturele instellingen kunnen op coulance van de provincie rekenen. Veel evenementen die subsidie hebben gekregen van de provincie zijn afgelast als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

'De subsidie is dan al verstrekt en de kosten zijn gemaakt, dus die subsidie gaan we niet terugvragen', zegt hij.

Pool van werknemers

Tot slot kijkt de provincie ook in hoeverre ze haar eigen personeel elders in kan zetten. Bij gemeenten bijvoorbeeld, maar ook in de zorgsector.

'We werken aan een pool van werknemers voor organisaties die hulp nodig hebben, want bij ons vallen taken weg. Die mensen zouden inzetbaar moeten zijn voor andere organisaties.'

