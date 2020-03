UMCG verwacht volgende week 50 coronapatiënten op ic

Op dit moment worden er ongeveer 30 coronapatiënten behandeld op de intensive care, vanochtend waren dat er nog 20. 'Er zijn vandaag weer patiënten aangekomen met de ambulancebus, de helikopter en de ambulance', zegt hoofd van de intensive care-afdeling van het UMCG in Groningen, Peter van der Voort.

Tientallen extra ic-bedden

Om al die patiënten te kunnen behandelen realiseert het ziekenhuis in korte tijd tientallen extra ic-bedden. Normaal gesproken heeft het UMCG 36 ic-bedden, eind volgende week moeten dat er 69 zijn. Bijna tien meer dan een eerdere prognose.

'Het is ongekend wat er nu gebeurt', zegt Van der Voort. 'Er wordt keihard gewerkt. Iedereen voelt de urgentie.' De ic-baas wil zoveel mogelijk extra bedden realiseren. Maar veel meer dan 100 kan het UMCG nu nog niet aan.

Meer verpleegkundigen

'De bottle-neck zit in de verpleegkundigen', zegt Van der Voort. 'Er is wel een werkgroep bezig om te onderzoeken hoe we meer handen aan het bed kunnen krijgen, maar voorlopig ga ik uit van ongeveer 100 ic-bedden.'

Ik denk dat 1600 ic bedden bij lange na niet genoeg is en dat we veel meer nodig hebben na volgende week Peter van der Voort - hoofd ic UMCG

Daarmee levert het UMCG verhoudingsgewijs een grote bijdrage om een landelijke tekort aan ic-bedden te voorkomen. Dat tekort dreigde afgelopen week, maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid garandeerde dat volgende week het aantal bedden is opgehoogd naar 1600. Dat zou genoeg moeten zijn om de toestroom van ernstige zieke coronapatiënten waar het RIVM rekening mee houdt op te vangen.

Maar Van der Voort weet dat het daar niet stopt. 'Ik denk dat 1600 bij lange na niet genoeg is en dat we veel meer nodig hebben na volgende week. Er gaan getallen rond van 2200 tot wel 3000 ic-bedden.'

Zware tijden

Het personeel van Van der Voort wacht zware tijden op de intensive care. Ze zullen over een lange periode moeten pieken. 'Daar maak ik me wel zorgen over', zegt Van der Voort. 'We doen er alles aan om ze te ondersteunen: van extra fruit op de afdeling tot begeleiding. Maar het wordt een slijtageslag.'

Donderdagmiddag meldde het UMCG dat de eerste coronapatiënt die werd behandeld in het ziekenhuis was overleden. Van der Voort ziet dat zijn patiënten een ernstig ziektebeeld hebben.

Verloop corona veel ernstiger

'Het verloop van corona is veel ernstiger dan de griep. Het longbeeld is ernstiger, maar ook de betrokkenheid van andere organen. Patiënten hebben te weinig zuurstof en je ziet dat andere organen slechter functioneren. Daarmee is het sterftecijfer ook groter dan de influenza.'

Ondertussen herstellen er ook steeds coronapatiënten. 'In het begin hebben zij veel hulp nodig, maar geleidelijk bouwen we het af en gaan er steeds meer apparaten en slangen af.'

Om iets te zeggen over blijvende schade aan het lichaam van coronapatiënten is het volgens Van der voort nog te vroeger. 'We weten nog onvoldoende van dit ziektebeeld, dat is nog niet goed te zeggen.'

Behalve de 30 patienten op de ic, behandelt het UMCG nog eens 19 mensen op een verpleegafdeling. In totaal liggen er in het noorden 254 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan ongeveer de helft uit de regio komt. Het aantal besmette UMCG'ers is nu 72, en er zijn 1707 medewerkers getest.



Lees ook:

- Ic-baas van UMCG: 'Het is een race tegen de klok'

- Minister De Jonge neemt kritiek op UMCG over testcapaciteit terug

- De laatste stand van zaken in het liveblog