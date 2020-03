Uitgestelde operaties door coronacrisis: 'Ik val buiten de boot'

'Ik heb wel pijn maar ga er niet dood aan. Geen ziekenhuis kan mij nu helpen.' Door de coronacrisis is tot wel 70 procent van de Groningse ziekenhuiszorg afgezegd. Andere patiënten vallen buiten de boot.

Fokje Alkema is zo'n patiënt. Ze heeft al maanden last van een hernia, maar in de afgelopen weken verergerde de pijn zo erg dat een chirurg haar inplande voor een operatie. Maar de dag erop kwam het slechte nieuws: niet noodzakelijke zorg werd opgeschort om ruimte te maken voor de behandeling van coronapatiënten.

Bedden, personeel en middelen vrij

In Groningen wordt tussen de 50 en 70 procent van de reguliere zorg afgebeld. Daardoor maken ziekenhuizen bedden, personeel en middelen vrij zodat Noord Nederland een forse toename van coronapatiënten kan opvangen. Alleen zorg die medisch noodzakelijk is wordt nog geleverd.

Fokje heeft er alle begrip voor. 'Natuurlijk moeten alle ballen op corona. Maar ik dan? Er moet ook aandacht zijn voor de andere patiënten. Hoe moet dat nu verder?'

Met die vraag worstel Anita Bats ook. Ze zit sinds december thuis vanwege haar hernia. Opereren was in eerste instantie niet nodig. 'Dat kon altijd nog zei de dokter. Maar nu dus niet meer. Straks ben je een jaar verder, en dan?

Nutteloos

Anita vermaakt zich thuis wel, maar toch voelt ze zich nutteloos. 'Ik ben wijkverpleegkundige en juist nu ben ik zo hard nodig.' Ze helpt de mensen met wassen, douchen, medicijnen en insuline. Nu mag ze niet werken van haar neuroloog. Al zou ze willen, met haar herniaklachten kan ze haar reguliere taken niet op zich nemen. Wel helpt ze met bijvoorbeeld de planning van haar werk. Dat kan ze vanuit huis doen.

Ook Fokje is aan huis gekluisterd, ze werkt nog 50 procent. 'Stel je er niet teveel bij voor hoor', zegt ze. 'Ik behandel de mail en de app, meer kan ik niet.'

Met de rollator

Waar Fokje, zelf met haar hernia, eerder nog goed kan bewegen, kan ze nu nog maar weinig. 'Ik loop met een rollator! Tja, we lachen er maar om. Want met humor sla je je er doorheen. Maar naar wandelen zit er nu niet meer in. Ik scharrel wat door het huis.'

Ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en ggz-instellingen proberen ondertussen een oplossing te bedenken voor het probleem. Er is een plan in de maak waarin wordt bekeken hoe de overige zorg kan worden gegeven. Het is nog onduidelijk hoe dat plan eruit gaat zien.

Maar zelfs dan ziet Anita nog niet gebeuren dat ze snel wordt geholpen. 'Ik ben niet urgent. De mensen die nu bijvoorbeeld een niertransplantatie nodig hebben, zijn veel belangrijker.'

Lees ook:

- Zorg druk met corona, maar al die andere patiënten dan?

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog