Geen kraam-, maar raamvisite: 'Ik wil toch mijn zoon laten zien'

Maar om de pasgeborenen toch te laten zien, is er iets bedacht. Geen kraam-, maar 'raamvisite'. Saskia Sluiter uit Stad laat haar pasgeboren zoon Calvijn door het raam zien aan nieuwsgierige familieleden, die buiten staan. Ze heeft het raam mooi versierd en buiten staan cupcakes met blauwe muisjes op tafel.

Zwaar

'Het is wel gek om zo bezoek te ontvangen, omdat ik heel trots ben en de familie het liefst met hem wil laten knuffelen. Maar nu zit er ineens een raam tussen', legt ze uit. Saskia is wel blij dat ze haar zoontje op deze manier kan laten zien. 'Ik merk dat het wel zwaar is om gescheiden van iedereen te zijn. Als je mensen op deze manier toch even kunt zien, is dat een steuntje in de rug. Dat maakt me gelukkig.'

Voorzichtig

Kraamverzorgster Jolanda Dijkema is er om Saskia te helpen. 'Als ik er ben, mogen er geen andere mensen behalve het gezin in huis zijn. Dit is vanwege de veiligheid voor de moeder, het kind en voor ons. We zijn al met weinig, dus we moeten heel voorzichtig zijn', zegt Jolanda. De familie wordt ook afgeraden om, gedurende de coronacrisis, op andere momenten mensen te ontvangen. Volg de RIVM-richtlijnen, luidt het advies.

Moeder Saskia snapt wel waarom er strenge regels zijn: 'Dit is om ons allemaal te beschermen. Ik en mijn zoon zijn nog kwetsbaar.'

Voorschriften

De anderhalf meter afstand-regel is op sommige momenten wel wat moeilijk, merkt Jolanda. 'Als je de baby bijvoorbeeld moet controleren, is het lastig om je aan de voorschriften te houden. Maar we doen alles met handschoenen aan en maken nu extra veel schoon.'

'Ik merk dat ik het wel spannend begin te vinden', gaat de kraamverzorgster verder. 'Want ik wil niemand onbewust ziek maken en ben dus ook heel voorzichtig en probeer mijn best te doen. Ik begin erover te denken om de winkels meer te mijden en natuurlijk zo vaak mogelijk handschoenen aan te doen', vertelt Jolanda. 'Een paar weken geleden kon je dit toch niet bedenken?'

Ingewikkelde tijd

Jolanda merkt aan Saskia dat ze haar familie en vrienden mist. 'Ook haar ouders. Die zitten in de kwetsbare groep. Het is allemaal heel veel. De zorg voor jezelf, je gezin, de mensen om je heen. Het is een hele ingewikkelde tijd voor iedereen. Een zwangerschap en de bevalling is nu heel anders dan normaal.'

Saskia hoopt dat het coronavirus snel weer weg is, zodat ze naar buiten kan met Calvijn. 'Dan kan ik eindelijk iedereen met hem laten knuffelen', besluit ze.

