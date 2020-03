Wc's op campings potdicht: 'Het is echt om te huilen'

Het is een harde klap voor de sector. De eerste bedrijven vragen al om steun bij de overheid.

Risico te groot

Camping De Bouwte in Midwolda is vrijdag open gegaan, maar de veldjes voor tenten en caravans blijven voorlopig leeg. Wie geen eigen sanitaire voorzieningen heeft, kan op dit moment niet kamperen. Volgens de Veiligheidsregio is het risico te groot dat je in deze gebouwen binnen anderhalve meter van een ander komt.

Volgens eigenaar Rommie Smids hadden de sanitaire voorzieningen prima open gekund, aangezien het de komende weken nog erg rustig is op de camping. 'Wij hebben daar als ondernemer allemaal ideeën over, want we willen niet het risico lopen dat iemand op jouw bedrijf ziek wordt. Maar de overheid geeft ons geen kans om dat te bewijzen.'

Extra zeeppompjes

Ook in Opende zitten ze met de handen in het haar. Ramona Mulder van camping De Watermolen had al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen: 'We hebben overal pompjes opgehangen voor zeep en extra waterpunten voor handen wassen. Is het nog nodig? Ik denk het niet meer.'

Ondertussen is er nog veel onduidelijkheid over de invulling van de regels. Mogen kampeerders bijvoorbeeld nog wel hun chemisch toilet storten op een camping of recreatiepark? Over zulke praktische zaken willen campings duidelijkheid. 'Het is echt om te huilen', zegt Mulder.

Lastige periode

Doordat er nu geen inkomsten zijn, komen de campings financieel in de problemen. Na de rustige winterperiode moet er de komende maanden geld in de lade komen. 'Het gaat een lastige periode worden. Het geld wil de dam wel uit, dus ook wij gaan steun aanvragen bij het Rijk', zegt Smids.

De sanitaire voorzieningen op campings, recreatieparken en jachthavens moeten in elk geval tot 6 april dicht blijven.

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis lees je in ons liveblog

- Toiletgebouwen op campings en bij jachthavens dicht