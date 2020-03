FC Groningen haalt met Dammers eerste aanwinst voor volgend seizoen in huis

De 25-jarige Dammers groeide op in de jeugd van Feyenoord, maar speelde voor de Rotterdammers nooit in de Eredivisie. Vier seizoenen geleden werd hij uitgeleend aan Cambuur Leeuwarden, waar hij wél zijn eredivisiedebuut maakte. In 2017 verruilde hij Feyenoord voor Fortuna Sittard.

Van aanvaller naar verdediger

Dammers was in de Feyenoord-jeugd altijd aanvaller, maar werd in de loop der jaren omgevormd tot verdediger. In Limburg groeide hij uit tot een vaste waarde als centrale verdediger. In 58 competitieduels voor Fortuna kwam Dammers bovendien vijfmaal tot scoren.

'Hij kent de Eredivisie'

Technisch directeur van FC Groningen, Mark-Jan Fledderus, laat weten erg tevreden te zijn met de komst van Dammers. 'We halen een speler in huis die de Eredivisie kent, hij heeft al de nodige ervaring in het betaald voetbal en weet wat er wordt gevraagd. Wij denken dat hij onze jonge talentvolle spelers verder kan helpen in hun ontwikkeling.'

'Hij is niet voor niets aanvoerder van Fortuna Sittard', stelt Fledderus. 'Dammers is een stabiele verdediger, met een goed overzicht en rust aan de bal. Hij had meerdere opties en wij zijn dan ook blij mee dat hij voor FC Groningen heeft gekozen', besluit hij.