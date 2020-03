De Noord 9 van zaterdag 28 maart

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Wia Buze - Doe heurst hier bie mie

De officiële presentatie van haar nieuwe album is onlangs geannuleerd vanwege het coronavirus; maar het album 'Lös' van Wia is wel uit! De cd telt vijftien nieuwe tracks. 'Lös' is het meest persoonlijke album dat Wia ooit maakte.'Ik heb mijn eigen kop gevolgd', verklaart Wia de titel van de cd. 'Ik heb mensen gevraagd van wie ik het leuk vind dat die eens wat voor mij zouden schrijven. Het voelde alsof ik een beetje 'lös' was.' Een keur aan Groninger liedjesschrijvers werd door Buze benaderd: tekstschrijvers als Erwin de Vries, Edwin Jongedijk en Jan Henk de Groot. En ook oudgediende Alje van Bolhuis. 'Alje kwam met een mooi lied over het Wad, Termunten en een opa met een winkel. Ik zei toen tegen hem dat mijn opa een viskotter had, kan je dat er niet in verwerken? Dat duurde een dag en toen kwam er een tekst terug die helemaal bij mij past.' Eén van de meest persoonlijke liedjes gaat over de ongewenste kinderloosheid van Wia en haar man Hans Hauer. 'Ik sprak met Edwin Jongedijk over het feit dat wij graag kinderen wilden maar ze niet hebben gekregen, en dat ik daar graag eens een lied over zou willen opnemen', vertelt Wia. 'Eigenlijk zou je die zelf moeten schrijven, zei hij maar ja, ik kan beter zingen dan schrijven. Een paar weken later kreeg ik van Edwin een tekst die daar over gaat.' 'Lös' is het eerste album dat Wia maakt zonder haar vaste producer en steun en toeverlaat Jur Eckhardt. De gelauwerde producer en arrangeur gaf het stokje over aan Mark Pepping uit Eelde.

2. Jan Henk de Groot - Noar Stad

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud. Afgelopen herfst is De Groots derde streektaalalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zei Jan Henk: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.' Beluister 'Zin aan'. Beluister 'Noar Stad' hier.

3. Harm Tabak & The Flashbacks - Dichterbie

Harm Tabak draait al wat jaren mee in de Groninger muziek: In allerlei formaties en samenwerkingsverbanden maakt hij muziek, onder andere met het duo K2 en streektaalmuzikant Eltje Doddema. Nu heeft hij voor de tweede keer een hit in de Noord 9 te pakken, samen met zijn Flashbacks.

4. Them Dirty Dimes - Bald and alone

Groningse band rond zanger/gitarist Gijs de Groot. Hij ontmoet songwriter/gitarist Johan Stolk en ze blijken een grote liefde te delen: de voor muziek uit de jaren '20 van de vorige eeuw. Aan het einde van 2018 beginnen ze Them Dirty Dimes, met drummer Wessel de Vries, contrabassist Severiano Paoli en trompettist Joas Zuur. Beluister 'Bald and alone' hier.

5. Lucas & Gea - Kijk wat vaker om je heen

Lucas en Gea Hulshof uit Pekela hebben een nieuwe single uitgebracht 'Kijk wat vaker om je heen'. Tegen RTV Noord vertelt Lucas: 'We hebben alles bij elkaar een half jaar gewerkt aan de plaat, over eenzaamheid'. Net als vorige nummers is het ontstaan en gemaakt in samenwerking met producer Niels Lingbeek uit Muntendam. Lucas & Gea staan sinds de eeuwwisseling samen op het podium. Hun eerste hit is meteen een knallend succes: 'Steeds weer huil je' wordt in korte tijd het meest gedraaide nummer op Radio Noord. Van het album met dezelfde naam zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Dit alles luidt een succesvolle carrière in met heel veel optredens, een theatertournee, tv-specials, een eigen reality-serie op TV Noord, een eigen platenlabel en veel hits. Eerdere noteringen van Lucas & Gea in de Noord 9 zijn 'Veranderd in een ander' (2016), 'Ik gaf jou alles' (2016), 'Ogen zeggen meer dan duizend woorden' (2017) en 'Dromer' (2019). Beluister 'Kijk wat vaker om je heen' hier.

6. Jan Henk de Groot - Weltrusten

7. Small Town Bandits - Noises

Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. De Groningse folk-popband heeft vorig voorjaar in de finale van De Grote Prijs van Nederland gestaan. Ze mochten optreden in een vol gepakt Paradiso in Amsterdam. De mannen zijn als publieksfavoriet naar de finale gegaan, maar hebben geen prijs mee naar huis genomen. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Beluister 'Noises' hier.

8. Blanks - Sweaters

Met zijn vorige single staat hij nog op #1 en nu dient zijn nieuwste liedje zich al aan. Blanks is een van de productiefste muzikanten van onze provincie. Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na een #1-notering voor 'Don 't stop' volgen 'Wave', 'Higher', 'Bittersweet' en 'Everything's changing'. Zijn nieuwste single 'Sweater' gaat over geen zin hebben om uit te gaan en te doen alsof je lol hebt, maar gewoon lekker thuis willen blijven in je gemakkelijke kleren. De muzikant omschrijft het afgelopen jaar als een 'rollercoaster'. 'Een hoogtepunt is dat ik een miljoen abonnees heb gehaald op mijn Youtube-kanaal. Dat was echt bizar', vertelt Blanks aan RTV Noord. 'Ook is mijn eigen muziek meer dan een miljoen keer afgespeeld op Spotify. Een jaar geleden dacht ik nog dat het onmogelijk was.' Bekijk de clip van Blanks nieuwste hit 'Sweater' hier.

9. Bert Hadders - Dreumer

Onder de titel 'Streekgenoten - Joden in de Veenkoloniën' heeft Bert Hadders vorig jaar een voorstelling gemaakt rond de muzikale Joodse familie Stoppelman uit Oude Pekela. Dat stuk maakte hij met historicus Beno Hofman en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. 'Dreumer' is een van de liedjes uit die voorstelling en die heeft Hadders nu opgenomen en uitgebracht. Beluister de single hier.