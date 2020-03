Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (3)

Elke ochtend klappen deze week de laptopjes open van de thuiswerkers. Vergaderen! Vroeger was hij de onmisbare vulling van de kantoortuin, nu moet hij op afstand zijn nut bewijzen. Dat is hard werken, maar gelukkig blijft er altijd wat tijd over. Voor een dagboek bijvoorbeeld.

Maandag

Druk weekendje achter de rug. Zaterdag wilde ik lekker uitwaaien op het strand, want daar zit ik niemand in de weg, dacht ik. Dus scheurde ik over de Afsluitdijk naar Bergen aan Zee. Leek me leuk, want daar is onze eigen Peter Rehwinkel burgemeester en voor hem is de aanpak van zo'n coronacrisis natuurlijk een eitje. Maar ik kon bij het strand mijn motor nauwelijks meer kwijt. Duizenden mensen die allemaal op hetzelfde idee waren gekomen. Wat een kuddedieren zijn dat toch, met die honden van ze! Als motorrijder zijnde ben ik een echte individualist en moet ik niets van de massa hebben, dus rechtsomkeert gemaakt en terug in Groningen naar de kapper gegaan. Je weet tenslotte nooit of die ook nog dichtgaat. Zondag twintig squats en veertig deadlifts gedaan, want als de crisis voorbij is wil ik weer gaan tinderen.

Later:

Lang moeten vergaderen. Eigenlijk best wel een crisisberaad, want door die kutcorona gaat het slecht met het bedrijf. Om te beginnen wordt de Mediatransitie 3.8 zolang in de ijskast gezet en moet ik Jelmer gaan assisteren op sales. John Holmes van P&O zei dat hij bij ons wel synergie ziet. Nou, dat zal mij benieuwen. Gelukkig werken we op afstand, want hij stinkt uit zijn bek als een beer uit zijn reet.

Thuis werken is intussen pittiger dan ik dacht. Op de zaak hoefde je er eigenlijk alleen maar te zijn en af en toe koffie te halen, dat was al het halve werk, nu moet je ook nog eens wat laten zien. Wel een mooie uitdaging! En dat terwijl er zoveel nieuws op ons afkomt. Corona verandert ons hele leven. Het is de wereld in geholpen door een luguber schubdiertje, heb ik ergens gelezen. Zo zie je maar, de natuur is niet te vertrouwen.

Dinsdag

Zie je wel, de kappers gaan ook dicht! En Jelmer was allang aan een knipbeurt toe, met die mat van hem, hahaha. Hij gaat ook altijd een heel eind van de camera af zitten tijdens de vergadering. Verder was ik het helemaal met Rutte en Grapperhaus eens: we moeten die social distancing wel serieus blijven nemen. Ze stonden zelf ook ver uit elkaar, om het goede voorbeeld te geven. Ik blijf gewoon binnen, dan kan me niks gebeuren. Als individualist zijnde, hou ik me prima staande. Of zittende dus eigenlijk. Misschien moet ik morgen een uurtje calorietjes wegtrappen op de racefiets. Dat is ook nog eens goed voor het klimaat. Die hele stikstofproblematiek is dankzij corona als sneeuw voor de zon verdwenen, heb ik ergens gelezen.

Woensdag

Na de vergadering gespard met Jelmer over de salesdossiers en toen een paar uurtjes gevlamd op de laptop. Koude acquisitie is echt helemaal mijn ding, volgens Jelmer. Zelf doet hij de warme acquisitie en zelfs daar is hij te lui voor, volgens mij.

's Middags rondje fietsen deed me goed. Overal zag ik moeders met kinderen die rollerskates aan het uitproberen waren. Dat mag gelukkig nog. Wel reed ik bijna tegen een hardloper op die op het fietspad in de weg liep en die godbetert ook nog snauwde dat ik afstand moest houden. Kan niet gewoon álle sport voorlopig verboden worden? Hardlopen is hartstikke ongezond. Er gaan op termijn meer mensen aan dood dan aan corona, heb ik ergens gelezen.

Donderdag

Na de vergadering voor het eerst in een week weer eens boodschappen gedaan. Dat was een heel avontuur. Ik heb nog voor vijf jaar wc-papier in huis, maar mijn afbakbroodjes waren op. Ik liep in de Albert Heijn gedachtenloos vijf keer tegen de looprichting in, ik vergat een gedesinfecteerd mandje te pakken en ik drong per ongeluk voor bij de kassa, omdat iedereen zo ver uit elkaar staat. Daardoor raakte ik ook niet in een prettig gesprek verzeild, terwijl ik overal om mij heen mensen op veilige afstand met elkaar zag praten. Je moet jezelf tijdens zo'n crisis weer helemaal opnieuw uitvinden, als consument zijnde. Eenmaal thuis kon ik niet meer goed aan het werk komen. Op de een of andere manier kon ik alleen nog maar uit het raam staren. Van Jelmer kreeg ik allemaal grappige filmpjes en cartoons doorgestuurd die met corona te maken hadden. Zo kunnen we op veilige afstand toch nog hartelijk lachen, met elkaar. Eenzaamheid schijnt te veroorzaken dat je brein krimpt, heb ik ergens gelezen.

Vrijdag

Tijdens de vergadering moest ik de resultaten van mijn koude acquisitie toelichten. Ik zei maar dat niemand de telefoon opnam en dat ik ook via de mail niemand kon bereiken en lepelde iets op over SEO, want daar had ik ergens over gelezen. De chef was nogal kortaf en zei dat hij dat mee zou nemen naar het kernteam. Ik heb maar niet gevraagd wat hij daarmee bedoelde. Jelmer had enorm veel warme acquisitie gedaan, blijkbaar tussen al die grappige filmpjes door. Doorsturen kost natuurlijk ook minder tijd dan bekijken.

Ik appte wat heen en weer met Sjoerd dat de Nieuwstad ook helemaal uitgestorven is. De dames krijgen geen klanten natuurlijk, appte ik, want die hebben geen smoes meer om de deur uit te gaan. Sjoerd appte dat het nog maar de vraag is of dit nou een vraagschok of een aanbodschok was. Die weet over alles een economiecollege te geven.

Nou moet ik toch echt aan de slag met die koude acquisitie, want dankzij thuiswerken kunnen werkgevers het straks af met dertig procent van het personeel, heb ik ergens gelezen.

Willem van Reijendam

