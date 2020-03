Nederlandse ic-patiënten naar Duitsland? 'Het kan een goede uitweg zijn' (update)

Volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMCG, kan de uitwisseling 'een hele goede uitweg zijn voor het tekort aan bedden'. Dat zei Van der Voort bij het programma Jinek.

Nauwe banden

'Het is een mogelijkheid die uit onze regio komt omdat wij van oudsher al nauwe banden hebben met de ziekenhuizen over de grens, dus met Leer en Oldenburg', zegt Van der Voort. 'Daar is, samen met andere, het idee uit voortgekomen.'

Ook arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG ziet mogelijkheden in de samenwerking. 'Zij hebben daar veel meer ziekenhuizen en ic-bedden. Als wij in al die ziekenhuizen in Papenburg, Leer, Oldenburg, Meppen enzovoort, één of twee patiënten kunnen laten opnemen, dan helpt dat om te vertragen dat onze capaciteit volloopt.'

Duitsland vangt internationaal al coronapatiënten op. De luchtmacht heeft ernstige zieke patiënten uit Italië opgehaald om ze te behandelen in Duitse ziekenhuizen

Niet concreet

Het Regionaal Overleg Acute Zorg bevestigt dat er gesprekken zijn met de oosterburen, maar kan daar nog geen details over geven. 'Er is contact over de mogelijkheid om elkaar te helpen, maar concreet is het nog niet', zegt een woordvoerder.

Ook landelijk is er contact tussen Duitsland en Nederland. Dat bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Eventuele uitwisseling van patiënten is ook volgens hem een oplossing als er te weinig ic-bedden beschikbaar zijn. In het zuiden van het land heeft het Maastricht UMCG contact met het universitair ziekenhuis in Aken om eventueel patiënten uit te wisselen.

De Duitsers zijn dus bereid om Nederland te helpen. Dat ziet professor Friedrich ook, maar hij hoopt dat bestuurders initiatief nemen om contact te zoeken met ziekenhuizen in de grensregio: 'Ik heb nog niet gehoord dat iemand uit Den Haag heeft gebeld naar die regio. En dat zou wel helpen.'

Extra ic-bedden

Het UMCG verwacht in de loop van volgende week vijftig coronapatiënten op de intensive care. Normaal gesproken heeft het ziekenhuis 36 ic-bedden, maar dat wordt fors uitgebreid. Eind volgende week moeten er 69 paraat staan en daarna wordt aantal bedden verder uitgebreid tot ongeveer 100.

Maar daarmee bereikt het ziekenhuis ook de grens van wat het aan kan. Van der Voort zei daarover dat 'zoveel mogelijk bedden wil realiseren', maar dat de bottleneck in het personeel zit.

