Rustige zaterdag in Stad: 'Ik mis vooral de Duitsers, die komen niet meer'

Ondanks het mooie weer was het zaterdag rustig op plekken in Stad waar het normaal wel druk is. Mensen lijken te wennen aan de anderhalve meter afstand die ze tot elkaar moeten bewaren, al zijn er uitzonderingen.

In het Stadspark zijn zaterdagochtend minder mensen dan normaal. Er wordt hardgelopen, gewandeld en geskeelerd, maar grote groepen zijn er niet te bekennen. Een wandelend stelletje maakt een flinke bocht om een stilstaande fietser, zodat de geadviseerde afstand bewaard blijft.

Wielrenner

Het gefluit van vogels in het ruime park wordt eigenlijk alleen onderbroken als een wielrenner drie vrouwen passeert. Ze houden ruim afstand van elkaar, maar de fietser lijkt zich niet van de nieuwe regels bewust.

Hij fietst er rakelings langs en uit zijn frustratie over de dames. Eén van hen loopt, door afstand van haar vriendin te nemen, namelijk midden op de weg. 'We moeten toch afstand bewaren?', roept de vrouw de wielrenner geërgerd na.

Wekelijks koffiemoment

Ook in het centrum is het rustiger dan op een normale zaterdagochtend. In de Brugstraat staan drie mannen in de zon voor een koffiezaak, die alleen nog koffie om mee te nemen verkoopt.

Het lijkt alsof ze er een meetlint bij hebben gepakt. In een driehoek drinken de mannen hun bekers leeg, zonder te dicht bij elkaar te komen. 'Elke zaterdag gaan we even de stad in', zegt Peter. 'Even ons momentje. Zo ook nu, maar dan anderhalve meter bij elkaar vandaan.'

Drie vrienden drinken koffie volgens de RIVM-gezondheidsvoorschriften (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Ruimer opgezette markt

Op de Vismarkt, waar de warenmarkt op een aangepaste manier plaatsvindt, vallen de vakken bij de kramen op. Ze moeten klanten bij elkaar vandaan houden tijdens het kopen. Als je in zo'n vak gaat staan, houd je anderhalf meter afstand tot de andere klanten.

Volgens aardappelboer Erwin gaat dat prima. 'Iedereen houdt zich eraan', is zijn ervaring. 'Al is het wel héél rustig, net als afgelopen week.' Volgens de buurman, die koeken verkoopt, is de omzet met 75 procent verminderd. 'Ik mis vooral de Duitsers, die komen niet meer', zegt hij.

Uitdaging

Toch is ook op de Vismarkt te zien dat sommige mensen het iets minder nauw nemen met de nieuwe regels. Vooral als mensen over de markt slenteren blijkt anderhalf meter afstand bewaren tot iedereen om je heen een flinke uitdaging.

In sommige gevallen wordt er op de Vismarkt iets minder afstand bewaard (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



'Maar de marktmeesters doen goed werk', vindt de koekenverkoper. 'Die wijzen mensen er constant op.' Hij ziet bovendien een voordeel van de huidige situatie: 'Ik merk dat de lucht schoner is. Het doet me denken aan begin jaren 70, toen was het net zo.'

Ondanks dat het minder druk is op de markt, kan er nog een brede glimlach af bij de koekenverkoper (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Zonnetje

In het Noorderplantsoen komen zaterdagmiddag toch nog wat mensen van het zonnetje genieten. De één houdt afstand, anderen hebben daar moeite mee.

Terwijl kinderen spelen (dat mag nog van de minister) en twee jongens bij gebrek aan wedstrijd op flinke afstand een balletje trappen, zit een dagelijkse bezoeker van het plantsoen op 'zijn' bankje.

'Het is een stuk rustiger dan vrijdag', ziet hij. Of dat door de coronaregels komt, valt volgens hem overigens te betwijfelen. 'Het is een stuk frisser vandaag. Mensen blijven gewoon lekker binnen.'

Enkele bezoekers genieten van de zon in het Noorderplantsoen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



'Rustige stad en regio'

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen spreekt van een 'rustige stad en regio op een zonnige zaterdag'. 'Mensen lijken zich bewust van de regels, en houden zich er goed aan', zegt hij. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen spreekt van een 'rustige stad en regio op een zonnige zaterdag'. 'Mensen lijken zich bewust van de regels, en houden zich er goed aan', zegt hij. Toch zijn er ook uitzonderingen, erkent de woordvoerder. 'Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren krijgen soms tips, en spreken daarna mensen aan. Ons beeld is dat mensen dan ook begrip hebben voor de boodschap.' In de provincie Groningen zijn nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die te dicht bij elkaar lopen, laat de woordvoerder weten. Sinds vrijdagochtend is dat, op basis van een nieuwe noodverordening, mogelijk.

