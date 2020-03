Ranomi Kromowidjojo mist Sauwerd en familie, maar blijft vrolijk

Zwemster Ranomi Kromowidjojo maakt het goed in Eindhoven, zo was eerder ook te zien op Instagram, waar ze zwaaiend vanaf een hometrainer meezingt met een liedje. In de uitzending van RTV Noord licht ze haar situatie toe.

'Dat zijn een beetje ontwenningsverschijnselen van te lang uit het water zijn, denk ik', lacht de drievoudig olympisch kampioene om haar filmpje op Instagram. 'Nee, dit was mijn cooling down en zo houden we de boel een beetje vrolijk. Ik ben gewoon aan het trainen, maar dus niet meer in het water, dus dan moet je andere manieren vinden.'

Sauwerd

Hoewel ze de moed er in houdt en haar vrolijke uitstraling niet verloren is, mist ze haar geboorteplaats Sauwerd wel degelijk. 'Ja, absoluut. Het is sowieso al een tijd geleden, maar gelukkig, nouja niet gelukkig, maar ik kom niet zo heel vaak meer in Sauwerd, dus daar zijn we wel een beetje aan gewend inmiddels.'

Situatie in Brabant

'Kijk, de situatie in Brabant was al veel eerder veel heftiger dan in Groningen, dus ik heb mijn ouders al best wel op tijd meegenomen in het proces van: Wees voorzichtig met mensen ontmoeten, ga je handen wassen en zorg een beetje voor sociale isolatie. Dat was nog voordat de regels vanuit het RIVM kwamen.'

'Smile op vaders gezicht'

'De laatste keer (red. dat ik in Sauwerd was), ik zou het echt niet weten. Ik ga voorlopig niet naar mijn ouders toe, maar ik FaceTime en bel ze elke dag. Sowieso kijken ze, en ik weet ook dat ze aan het lachen zijn en dat ik weer een smile op mijn vaders gezicht tover,' zegt ze tijdens de tv uitzending.

Oma

'Ze houden zich aan de regels en oma woont om de hoek bij mijn ouders. Die heeft inmiddels de ernst van de situatie wel door dat dit verder gaat dan een virusje dat ieder jaar opduikt. Die beperkt zich natuurlijk ook zo veel als het kan. Met mijn oma bel ik ook om de dag en die zal dit ongetwijfeld ook zien, dus: 'Hoi oma, morgen weer bellen he', besluit Kromowidjojo met een lach.

