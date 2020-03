Microbioloog Friedrich leert van eigen besmetting met corona: 'Dit gaat ons verder helpen'

Twee weken lang hield microbioloog Alex Friedrich van het UMCG elke dag nauwkeurig bij hoe hij zich voelde. 'Werkt mijn reukvermogen nog wel goed? Wat is mijn temperatuur? Voel ik me slapper dan anders?' Alles schreef hij op. Het logboek dat hij bijhield tijdens zijn ziekte helpt hem het coronavirus beter te begrijpen.

De arts-microbioloog en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG raakte bijna twee weken geleden zelf besmet. Inmiddels voelt Friedrich zich weer een stuk beter, maar zijn besmetting gaf hem naar eigen zeggen interessante inzichten.

'Er klopt iets niet'

Friedrich is een fitte en vitale man. Hij loopt doorgaans elke ochtend tien kilometer hard, maar daar had hij ineens geen energie meer voor. 'Toen dacht ik: daar klopt iets niet.' Hij liet zich meteen testen en het resultaat was positief: hij had corona.

Pas uren na de positieve test kreeg hij meer symptomen. Hij kreeg hoofdpijn en zijn lichaamstemperatuur steeg, maar hij had geen koorts. Zijn eigen ziektebeeld bevestigt de theorie die hij al had: het coronavirus kan in het lichaam zitten zonder dat de patiënt symptomen vertoont.

Gescheiden van vrouw

Nota bene een dag voordat hij zich liet testen, nam Friedrich met zijn vrouw geen halve maatregelen om de kans op besmetting te verkleinen. Ze spraken af voorlopig gescheiden te leven. En dus waren Friedrich en zijn vrouw voor het eerst in 23 jaar langer dan ooit fysiek van elkaar gescheiden. In de tussentijd videobellen ze.

Maar het plan slaagde wel: zijn vrouw is niet besmet geraakt. Een logisch offer, vindt Friedrich zelf: 'We moeten er met zijn allen voor zorgen dat je zo weinig mogelijk mensen besmet, om zo het virus te remmen. Ik wil haar natuurlijk ook helemaal niet besmetten, je wilt niemand besmetten.'

Hoe kan het dan dat iemand die zelf zo voorzichtig is toch besmet wordt? 'Ik heb er alles aan gedaan om het te voorkomen, maar ik ben in het ziekenhuis natuurlijk meer dan anderen blootgesteld. Zelfs als je afstand houdt, is er een restrisico dat je wordt besmet.'

De verspreiding van het coronavirus over het land (Bron: RUG)



Reukvermogen

Op het moment dat Friedrich besmet raakt gaat de knop om. Hij is niet alleen patiënt maar ook arts-microbioloog en noteert wat hem overkomt. 'Ik wil begrijpen wat er gebeurt met mijn lichaam', zegt Friedrich.

'Vanaf dag drie kon ik mijn verse Italiaanse koffie plots niet meer ruiken', legt hij uit. 'Pas na een week had ik voor eerst het idee dat ik de koffie weer een beetje rook.' Het tijdelijke verliezen van het reukvermogen hoort bij dit soort virussen, weet hij. 'Maar in dit geval is het opvallend omdat het bij veel mensen niet gepaard gaat met een neusverkoudheid.'

We weten niet of mensen die besmet zijn geweest het later nog een keer kunnen overdragen Alexander Friedrich - microbioloog UMCG

Informatie delen

Friedrich deelt de informatie over zijn eigen ziekte met collega's in heel Europa. 'Ik heb in de afgelopen dagen veel geleerd over deze ziekte. Dat gaat ons ook verder helpen.'

De ervaringen van Friedrich laten daarnaast zien dat we nog relatief weinig weten van het coronavirus. De arts-microbioloog waagt zich er daarom niet aan een datum te noemen waarop bijvoorbeeld kwetsbare ouderen weer als vanouds kunnen worden bezocht.

Nog niet veilig

'Daarvoor moeten we echt hebben begrepen wanneer iemand de ziekte niet meer kan overdragen', vertelt hij. 'We weten niet of mensen die besmet zijn geweest het later nog een keer kunnen overdragen. Op dit moment is het gewoon nog niet veilig, dus we moeten meer onderzoek doen.'

