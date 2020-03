Ondeugdelijke mondmaskers niet gebruikt in Groninger ziekenhuizen

Een groot deel van de mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd blijkt ondeugdelijk, bracht de NOS naar buiten. Het ministerie van Volksgezondheid had de maskers al verdeeld over de ziekenhuizen, maar heeft ze inmiddels teruggeroepen.

Twijfels

In het UMCG waren medewerkers al ongerust over de lading mondkapjes. 'Onze mensen vertrouwden de binnengekomen partij niet omdat de verpakking anders was dan gebruikelijk, er twijfels waren over het keurmerk en ook de pasvorm anders was', zegt woordvoerder Janneke Kruse.

De partij maskers was over de ziekenhuizen verdeeld zonder dat ze getest waren om te zien of ze wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Onderzoek van TNO bevestigde dat de maskers niet goed functioneren. Zorgverleners gebruiken die bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met een covid-infectie. Ondeugdelijke maskers brengen artsen en verpleegkundigen in gevaar.



Apart gezet

Na binnenkomst in het UMCG zijn de maskers apart gezet, vertelt Kruse. Niet alleen UMCG'ers vertrouwden de maskers niet, ook uit andere ziekenhuizen kwamen twijfels over de deugdelijkheid van de mondmaskers. 'Daarop is besloten de maskers niet uit te geven voordat duidelijk was dat ze veilig te gebruiken waren.'

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zegt met 100 procent zekerheid te kunnen stellen dat de maskers uit China niet zijn gebruikt. Ook het Martini Ziekenhuis weet dat de maskers niet in gebruik zijn genomen.



Voorraad

Het UMCG mist nu ruim 7500 mondmaskers uit de voorraad. Toch is de impact op de continuïteit van bescherming te overzien, zegt Kruse.

'We hadden ze al apart gezet, dus we rekenden er al niet op deze spullen op heel korte termijn in te kunnen zetten. We kunnen met de huidige voorraad nog eventjes vooruit. Maar we hadden de maskers goed kunnen gebruiken.'



Extra kwaliteitseisen

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat nieuwe ladingen met beschermingsmiddelen vanaf nu extra kwaliteitseisen ondergaan. Volgens het ministerie bestaat door de mondiale tekorten de kans dat niet alle beschermingsmiddelen meer voldoen aan de hoogste standaarden.

