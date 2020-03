Straks mogelijk weer voor in de bus instappen, om zwartrijden tegen te gaan

Vier bussen in onze provincie rijden al rond met schermen of een speciaal zeil. 'We merken dat chauffeurs over het algemeen positief zijn', zegt Michel van der Mark van Qbuzz.

Weer pinnen

Door de schermen in de bus te plaatsen moeten reizigers weer met de pinpas een kaartje kunnen kopen. Dat kan nu niet, omdat mensen alleen achter in de bus kunnen instappen en door afzetlinten niet bij de chauffeur kunnen komen.

Het lijkt erop dat sommige reizigers misbruik maken van de situatie door te zeggen dat ze alleen met de pinpas kunnen betalen. Als je niet kan inchecken met de ov-chipkaart, reis je namelijk gratis.

Ervaring opdoen

Sinds afgelopen week doet Qbuzz in vier verschillende typen bussen ervaring op met de bescherming voor de chauffeur.

'De eerste indruk is positief, maar we willen met de ondernemingsraad in gesprek voordat we het definitief invoeren', zegt Van der Mark. 'Niet iedereen kan er tevreden mee zijn, maar de overgrote meerderheid van de chauffeurs moet er wel achter staan.'

Reizigers tellen

Behalve zwartrijden voorkomen dienen de schermen ook een ander doel. Als reizigers weer voorin kunnen instappen, is het aantal mensen in de bus beter te tellen.

'Er zit een limiet op het aantal mensen in de bus', zegt Van der Mark. 'In de ene bus ligt dat op tien, in de andere op vijftien. Mensen moeten immers afstand van elkaar kunnen houden.'

Spiegels

'Nu kijken de chauffeurs in de spiegels, en dat is toch iets meer een kwestie van gokken.' Als het druk is, laten buschauffeurs overigens geen reizigers achter. 'Ze maken een melding. Als het structureel te druk is op een lijn, kunnen we bijvoorbeeld langere bussen inzetten.'

Lees ook:

- Qbuzz herhaalt oproep: 'Betaal voor de bus, het is niet gratis'

- Er rijden veel minder bussen in onze provincie door de coronacrisis

- Alles over het coronavirus