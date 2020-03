Een inkijkje in het leven van Ede Staal: 'Wel gaait der aans mit dit hondeweer op oet'

Zo maar een paar voorbeelden van verhalen over de op 22 juli 1986 overleden troubadour die je kunt beluisteren in de gloednieuwe podcast 'Credo, het leven van Ede Staal', die zondagmorgen in een speciale editie van Noordmannen werd gelanceerd.

Idee

In de podcast, een idee van Rolf Schreuder, spreekt RTV Noord-presentator Erik Hulsegge met mensen die Ede goed of minder goed hebben gekend over hun verhaal met het Gronings fenomeen.

'Ik luisterde vaak naar de podcast van Gijs Groenteman, over Harrie Bannink, de man achter de liedjes van Annie M.G. Schmidt en vele andere muzikale juweeltjes', legt Schreuder uit

'Daarin vertelden mensen over hun ontmoetingen met Bannink. Schitterend om te horen. Ik dacht meteen dat moeten we bij Noord ook doen. En wie anders dan Ede Staal kwam ervoor in aanmerking…'

Wie horen we?

in de eerste vijf afleveringen komen achtereenvolgens ontdekker Engbert Gruben, vriendin Fenny Staal, oud-RTV Noord-presentator Siemon Reker, muzikant Bob Heidema en Noordman Wiebe Klijnstra aan het woord.

'Ik weet nog wel dat ik voor het eerst naar hem toe ging' vertelt Engbert Gruben. 'Ik ging in het pikkedonker en in noodweer in de polder op zoek naar zijn huis in Nieuwe Statenzijl. Ik wist echt niet waar ik was, toen ik in de verte een lichtje zag knipperen. Dat bleek Ede te zijn die het buitenlicht als signaal aan en uit deed. Toen ik hem vroeg hoe hij wist dat ik het was, zei Ede: Wel gaait er aans mit dit noodweer der op oet…'

Beelden

Van een zingende Ede zijn alleen maar de beelden die halverwege de jaren tachtig opgenomen zijn bij een liedjesfestival in hotel Parkzicht in Veendam. Bob Heidema moest er spelen met zijn toenmalige band Snoarenspul.

'Een familielid zette een videocamera neer om het optreden van ons te filmen. Toen wij klaar waren liet hij de camera maar lopen. Zo zijn die historische beelden van Ede toevallig op een camera beland', vertelt Heidema.

Waar te beluisteren?

Het zijn twee van de vele anekdotes die in de podcast voorbij komen, waardoor we een inkijkje krijgen in het leven van Ede Staal. Inmiddels zijn er tien afleveringen opgenomen. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie.

De podcast Credo, het leven van Ede Staal is hier op de website van RTV Noord te beluisteren, maar ook rechtstreeks via Spotify, en later ook via iTunes, Soundcloud en Google Podcast.