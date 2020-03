Groninger aspergetelers houden hoop ondanks coronacrisis

Het aspergeseizoen begint officieel half april, maar bij telers Frank Doornbosch in Borgercompagnie en Huib Meinardi in Noordbroek wordt 'het witte goud' inmiddels geoogst. Omdat de horeca als gevolg van de coronacrisis op slot zit, vrezen beide Groninger telers een onzeker aspergeseizoen.

'Het begin van het seizoen wordt zeker zwaar', vertelt Huib Meinardi vanuit zijn boerderijwinkel. 'De helft van de asperges gaat dan naar de horeca en dat valt nu weg.'

Redelijk

Zijn collega Frank Doornbosch staat ondertussen op een van zijn akkers asperges te steken. 'Toen de horeca twee weken geleden dicht ging had ik er eerst een beetje een zwaar hoofd in', vertelt hij. 'Maar het loopt nu toch nog redelijk.'

'De winkel draait goed door'

Beide telers merken dat veel van de restaurants aan wie ze normaal gesproken leveren met afhaal- en bezorgmaaltijden beginnen.

'Daar kan je gelukkig nog wat aan leveren maar dat zijn nooit de hoeveelheden die je normaal hebt', vertelt Doornbosch. 'De supermarkten schijnen redelijk af te zetten en hier in mijn eigen winkel draait het ook goed door.'

'Drive-in'

Ook Meinardi is niet ontevreden over de verkoop vanuit zijn winkel. 'Wat we nu zien is dat mensen die normaal voor hun eerste asperges naar een restaurant gaan nu hier hun eerste maaltje komen halen', vertelt hij.

Bij zijn boerderijwinkel heeft de Noordbroekster teler een drive-in gemaakt zodat klanten, zonder hun auto uit te hoeven, asperges kunnen halen.

Netjes

Frank Doornbosch heeft in zijn boerderijwinkel in Borgercompagnie eveneens aanpassingen gedaan om besmetting te voorkomen. 'We hebben een nieuwe ingang gemaakt. Je komt nu aan de ene kant erin en via de andere kant weer eruit. Voor de rest ontsmetten we alles en laten minder klanten in de winkel. Mensen houden zich er heel netjes aan.'

'Platgebeld door uitzendbureau's'

Bij het oogsten van de asperges wordt vaak Pools personeel ingezet. Veel van die Polen zijn vanwege de coronacrisis terug naar huis gegaan en dat zou kunnen leiden tot personeelstekort bij de asperge-oogst. Daarvan is bij de Groninger telers geen sprake.

'Ons personeel bestaat voor de helft uit Polen. Een aantal is naar huis gegaan maar er is ook een groep hier gebleven', vertelt Huib Meinardi.

'Maar ik word momenteel platgebeld door uitzendbureau's die allerlei personeel in de aanbieding hebben, van studenten, scholieren tot podiumbouwers.'

Ook Doornbosch merkt niks van een personeelstekort. 'Op het ogenblik heb ik veel scholieren en het voordeel is dat die jongens allemaal vrij zijn van school.'

Strenger of juist niet?

Aspergetelers Doornbosch en Meinardi houden voorlopig de kop d'r veur en kijken uit naar komende dinsdag wanneer de regering nieuwe maatregelen zal aankondigen.

'Wat worden de maatregelen? Wordt het allemaal strenger of juist niet?', vraagt Doornbosch zich af. 'Zullen mensen banger worden mensen om te komen? Maar tot nu toe ben ik nog niet ontevreden', besluit Doornbosch.

Lees ook:

- Ons liveblog over het coronavirus

- Alles over het coronavirus