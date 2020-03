Clubicoon Dourisseau over Donar en zijn bekerfinales

Basketballer Jason Dourisseau won in tien seizoenen in Groningen maar liefst vier van de in totaal zes bekers van Donar. Zondag had hij zijn vijfde beker kunnen pakken ten koste van Aris Leeuwarden, ware het niet dat het coronavirus roet in het eten gooide.

Dourisseau vertelt over de bekerfinales die hij meemaakte, maar niet voordat we weten hoe met hem gaat. 'Het gaat goed met ons, we zijn gezond. Ik word wakker, zorg voor de kinderen, kijk televisie, naar oude wedstrijden bijvoorbeeld, en we gaan elke dag wel even de tuin in. Dat is het zo'n beetje wel.'

'Flink balen'

De zondag had er heel anders uitgezien zonder het coronavirus, en dat weet Dourisseau maar al te goed. 'Ja, dat is echt balen. We hadden nog een prijs kunnen winnen voor de club. Voor veel van de jonge spelers was het de eerste kans op een prijs, dus dat is flink balen.'

2011: 'Favoriete team'

Dourisseau had zelf al zijn vijfde beker kunnen winnen voor Donar. Hij pakte deze prijs eerder al in 2011, 2014, 2017 en 2018. Zelf weet hij niet gelijk dat hij er al zo veel gewonnen heeft. 'De kampioenschappen weet ik allemaal uit mijn hoofd, maar bekers niet. Ik dacht drie', aldus de bescheiden clubicoon.

Zijn eerste bekerwinst, in 2011, onder coach Marco van den Berg, was gelijk een speciale voor hem. 'Dat was een van mijn meest favoriete teams waar ik ooit in gespeeld heb', aldus Dourisseau. 'Dat was tegen onder anderen Tim Blue, die het jaar daarvoor nog bij ons was vertrokken. Ik vond het wel mooi om in Almere te spelen trouwens. Dat gaf je wel het gevoel alsof je een grote wedstrijd speelde.'

Finale 2011 in Almere

GasTerra Flames - WCAA Giants (Bergen op Zoom) 67-55

Coach: Marco van den Berg

Starting five: Robby Bostain, Henry Bekkering, Jason Dourisseau, Jason Ellis en Matt Haryasz.

2014: 'Big win'

'Leiden had een goed team toen, met DeJuan Wright (topscorer met 28 punten - red.), Worthy de Jong en Sean Cunningham. Dat was een 'big win'. Dat was de eerste prijs die we met z'n allen wonnen onder Skelin, want hij kwam halverwege het seizoen daarvoor bij ons. Daar waren we heel blij mee. Daarna zijn we nog op stap gegaan in de stad.'

Finale 2014 in Zwolle GasTerra Flames - ZZ Leiden 79-71

Coach: Ivica Skelin

Starting five: Cashmere Wright, Arvin Slagter, Jason Dourisseau, Dan Coleman en Ross Bekkering.

Topscorers: Wright 19 Dourisseau 11 Coleman 10

2015: Vanuit Duitsland

In 2015 won Donar ook de beker, maar toen speelde de voormalig captain in Duitsland op het een na hoogste niveau in Würzburg. Toch volgde hij zijn grote liefde uiteraard ook vanuit Duitsland op de voet. 'Ik volgde alles via social media. Dat was Lance zijn eerste jaar en toen konden DeJuan Wright en Ross Bekkering niet meedoen in de finale, vanwege blessures. Dat maakte het wel extra knap. Toen zag je ook wel wat voor geweldige speler Lance was.'

Finale 2015 in Zwolle Donar - SPM Shoeters (Den Bosch) 78-70

Coach: Ivica Skelin

Starting five: Lance Jeter, Maarten Bouwknecht, Bill Clark, Mark Sanchez en Craig Osaikhwuwuomwan

Topscorers: Jeter 21 Clark 14 Osaikhwuwuomwan 11 Cunningham 11

2017: 'Echt dominant'

'Ik weet vooral dat we in 2017 en 2018 echt dominant waren. Als we toen niet met tien punten verschil wonnen, dan was dat gek. We speelden in 2017 ook in de finale van de play-offs tegen Zwolle weet ik nog. Zij hadden een goed team. En wij ook toen met Lance Jeter, Chase Fieler en Drago Pasalic natuurlijk.'

Finale 2017 in Groningen Donar - Landstede Basketbal (Zwolle) 78-58

Coach: Erik Braal

Starting five: Lance Jeter, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Chase Fieler en Drago Pasalic.

Topscorers: Jeter 16 Slagter 16 Fieler 15 (11 rebounds) Pasalic 13 Dourisseau 9

2018: 'Geweldig team'

Ín 2018 hadden we natuurlijk ook een geweldig team, met Brandyn Curry, Evan Bruinsma, Teddy Gipson, Arvin Slagter, Thomas Koenis en de rest.'

Dat was vooralsnog het laatste jaar waarin Dourisseau een bekerfinale speelde.

Finale 2018 in Groningen Donar - ZZ Leiden 87-71

Coach: Erik Braal

Starting five: Brandyn Curry, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Evan Bruinsma en Thomas Koenis.

Topscorers: Curry 26 Koenis 13 (18 rebounds) Gipson 12 Dourisseau 11

Toekomst bij Donar?

Of er nog een finale bij komt voor Jason Dourisseau? Vanwege het coronavirus zijn het onzekere tijden in de sport, zodoende is het extra onduidelijk hoe zijn toekomst eruit ziet.

'Ik weet het niet. Alles is onzeker. Ik hoop dat Donar deze moeilijke periode goed doorkomt. We hebben geen idee hoelang dit duurt. Ik hoop dat ik nog steeds kan blijven spelen en natuurlijk wil ik doorgaan bij Donar, maar we moeten eerst maar zien hoe dit allemaal uitwerkt.'

