Eigenaar kinderwinkel: 'Die 4000 euro gaat mij niet redden'

Musetta Blaauw in haar kinderwinkel Musjes in de binnenstad van Groningen (Foto: Eigen foto)

'De eerste weken waren echt moeizaam, het was zoeken naar een nieuwe modus. We hadden heel veel zorgen: hoe gaan we dit redden?' Dat zegt Musetta Blaauw, eigenaar van kinderwinkel Musjes in de binnenstad van Groningen.

Blaauw ziet inmiddels weer licht aan het eind van de tunnel. 'Nu merk ik dat onze lokale klanten van zich hebben laten horen: ze blijven winkelen, maar dan online. Dat geeft mij en mijn teamleden heel veel kracht om door te gaan. We geven de moed niet op.'

De verkoop via internet is plotseling niet langer bijzaak, maar hoofdzaak. 'Onze focus lag op het echte contact, vandaar een winkel. De webwinkel was meer voor erbij. De omzet moet echt uit de winkel zelf komen en dat zagen we opeens wegvallen.'

Noodkreet

'We zien nu dat er allemaal bestellingen binnenkomen van onze klanten. Aan onze noodkreten wordt gehoor gegeven. Dat is fijn.'

'Maar we zitten op een dure plek en dat trok ook veel dagjesmensen. Die missen we nu wel. Intussen loopt de huur wel gewoon door', aldus de winkeleigenaar.

Noodregeling

Behalve de stijging van de online verkoop biedt ook de verruiming van de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken hoop. Een deel van de getroffen bedrijven dreigde aanvankelijk buiten de boot te vallen voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro netto. Maar de maatregel is verruimd: ook winkeliers en ondernemers in de non-food sector vallen er nu onder.

De erkenning is voor de meeste bedrijven nog belangrijker dan die 4000 euro Musetta Blaauw - eigenaar kinderwinkel

Blaauw was een van de ondernemers die het kabinet erop wees dat de modebranche en veel andere winkels niet onder de noodregeling van de overheid vielen. Ze sprak minister Wiebes er direct op aan op Facebook. Nu wordt die regeling dus toch uitgebreid. Zodra het mogelijk is, gaat ze zich direct ervoor aanmelden.

Nog ingeschreven als online bedrijf

Toch blijft het spannend voor Blaauw. 'Ik weet niet of het goedkomt. Ik ben elf jaar geleden begonnen met online kleren verkopen. Ik sta dus nog ingeschreven als webportal. Dus als ze blijven kijken naar alleen de hoofdinschrijving bij de Kamer van Koophandel, terwijl dat in feite niet mijn huidige activiteiten zijn, dan ga ik nog steeds niet voor de regeling in aanmerking komen.'

'Die 4000 euro is mooi meegenomen. Maar als deze crisis nog langer duurt, gaat dat het verschil niet maken. Als dit tot 1 juni duurt dan hebben we meer nodig. Het moet dan echt gaan komen van onze vaste klanten die online hun aankopen blijven doen.'

Erkenning van overheid

'Het eenmalige bedrag is een steuntje in de rug. Het gaat mij meer om dat Wiebes en Rutte erkennen dat er meer winkels en bedrijven in grote nood zijn, ook al zijn ze dan niet gesloten. Die erkenning is voor de meeste bedrijven nog belangrijker dan die 4000 euro.'

De creatieve en slimme ondernemers redden het waarschijnlijk wel Blaauw

'Je moet niet gestraft worden als je je strikt houdt aan de voorschriften van het RIVM. Daar zit het 'm vooral in. En met de verruiming van de regeling lijkt in elk geval de erkenning te komen vanuit Den Haag.'

Kat in het nauw

'Het is moeilijk te zeggen hoelang ik het volhoud', zegt Blaauw eerlijk. 'Een kat in het nauw, maakt rare sprongen. Ik denk dat heel veel ondernemers super creatief en innovatief worden op het moment dat hun bedrijf dermate onder druk komt te staan en in de gevarenzone begint te raken. Dus de creatieve en slimme ondernemers redden het waarschijnlijk wel. Die houden het wel vol.'

Kop d'r veur

'De regelingen vanuit de overheid gelijk trekken voor ondernemers, ook dat helpt om voor winkels de moed erin te houden. Het gaat echt niet alleen om de centen, maar ook om de uitgestoken hand. 'We zijn er ook voor jullie', dat willen we horen', aldus de kinderwinkeleigenaar.

'We hebben dat echt nodig. Tot die tijd is het kop d'r veur en doorgaan.'



