FC Groningen-huurling Redan lijkt coronaregels aan z'n laars te lappen

Daishawn Redan lijkt de coronaregels te negeren die zijn opgesteld door FC Groningen. Op een filmpje dat is opgedoken op Snapchat en Twitter is de huurling van Hertha BSC al voetballend met meerdere personen op een pleintje te zien, waarbij ze het niet zo nauw nemen met 1,5 meter afstand.

'We gaan kijken wat voor maatregelen we nemen', reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus zondagavond.

'Quarantainegappies', wordt onder meer in het filmpje gezegd. Te zien zijn Daishawn Redan en Quincy Promes. Beide voetballers zijn zaterdagmiddag aan het voetballen op een pleintje in Amsterdam.

Mark-Jan Fledderus heeft het inmiddels ook gezien en is er niet over te spreken. 'Dit is niet wat we hebben afgesproken', zegt de technisch directeur. 'Het lijkt me wel zo netjes om eerst het verhaal van Redan aan te horen, alhoewel dit er niet heel positief uitziet. Ik ga de trainer ook bellen om te bespreken hoe we hiermee omgaan.'

Rondom Groningen verblijven

De spelers van FC Groningen moeten ten tijde van het coronavirus allemaal rondom Groningen verblijven. Een uitje of familiebezoek naar een andere stad is daarbij niet toegestaan.

Redan zelf zegt dat hij na een gesprek op de club naar Amsterdam is gegaan om te gaan trainen. 'We waren voor onszelf aan het trainen, waarbij we gewoon gepaste afstand hielden van elkaar', legt de aanvaller uit.

'Een beetje afwerken. Mensen hoorden toen dat Quincy Promes en ik daar aan het trainen waren en begonnen ons te filmen.'

Voetballer Redan in het filmpje



Met zijn tweeën

'We waren daar echt met zijn tweeën', zegt Redan. Op het filmpje zijn meerdere mensen te zien, maar volgens Redan kwamen al die mensen pas later aan. 'Het wordt nu groter gemaakt dan het is. Ik mis het voetballen gewoon', zegt de spits telefonisch.

Nog bij FC Groningen?

Het is nog maar de vraag of Redan dit seizoen, mocht er nog gevoetbald gaan worden, überhaupt nog in het shirt van FC Groningen te zien zal zijn. 'Ik heb een gesprek gehad dat ik vanaf twee april misschien weer terug naar Duitsland mag. Na dat gesprek ben ik toen gaan trainen op dat pleintje. Dat heeft natuurlijk alles met het coronavirus te maken', besluit Redan.

