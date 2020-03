Thuisgekookt: 'We moeten net als vroeger weer een beetje voor elkaar zorgen'

De service, die al voor de coronacrisis bestond, wordt de afgelopen weken overspoeld met vragen en aanbiedingen.

Vrijwilligerswerk

'We hadden al zo'n 300 thuiskoks en de afgelopen weken zijn er 52 bij gekomen', vertelt directeur Stéphanie van Gerven van Thuisgekookt. 'Zij krijgen niets betaald, het is echt vrijwilligerswerk. Je krijgt de ingrediënten thuis gestuurd, dus je hoeft er niet zelf op uit.'

Thuisgekookt had al ruim 500 afhalers; daar zijn de laatste tijd 42 bij gekomen.

Bekend bij zorgnetwerk

Thuisgekookt is ook actief in andere steden, maar in Groningen groeit de organisatie het hardst. 'Dat komt denk ik doordat Groningen onze focusgemeente is', legt Van Gerven uit. 'We zijn hier ook bekend bij het zorgnetwerk, dus als je nu in een eenzaamheidstraject belandt, kom je automatisch bij ons terecht.'

Hoe werkt het?

De afhalers kunnen een maaltijd bestellen via de website van Thuisgekookt. Ze zien daar meteen welke thuiskoks bij hen in de buurt zitten. Als je niemand in je omgeving kunt vinden, kun je je gegevens achterlaten en dan zoekt Thuisgekookt een kok voor je.

Zorgen voor elkaar

De gedachte achter Thuisgekookt is dat iedereen een beetje voor elkaar moet zorgen. Van Gerven: 'Vroeger was het zo dat als iemand in de wijk iets had, de rest daar meteen voor ging zorgen. Dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt en met dit initiatief willen we dat weer terugbrengen.'

