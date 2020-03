Eerste coronapatiënten verlaten ziekenhuis Scheemda: 'Wat was het emotioneel'

De eerste coronapatiënten uit Brabant die waren opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, mochten dit weekend naar huis.

'Lieve mensen, we wensen jullie een spoedig herstel! Een bemoedigend applaus voor jullie, maar ook zeker voor onze collega's', schrijft het ziekenhuis op Twitter.

Bedankt!

De vriend van Patricia is één van de patiënten die hersteld is. Zij schrijft: 'Bedankt voor de goede zorgen voor mijn vriend!! Wat was het emotioneel dat hij zo ver van ons gezin gescheiden was, maar hij werd door het personeel flink in de watten gelegd. Nu weer lekker thuis en verder herstellen.'

Emotioneel

Voor Jenny Geerts is het bericht heel emotioneel. 'Geweldig dat deze mensen naar huis mogen. Mijn vader werd ook met corona overgebracht van Brabant naar het Ommelander in Groningen. Helaas is hij daar aan het coronavirus overleden.'

