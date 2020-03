Lifelines gaat onderzoek doen naar coronavirus

Ruim 135.000 noorderlingen doen mee aan dit langlopende medische onderzoek. Deze extra vragenlijst wordt per e-mail verstuurd, vanwege de tijd. Alleen mensen die al deelnemen aan Lifelines kunnen de vraaglijsten invullen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deelnemers krijgen de komende maanden wekelijks een extra vragenlijst toegestuurd, met vragen over gezondheidsklachten die mogelijk kunnen wijzen op het coronavirus.

Volgens Bert-Jan Souman van Lifelines is er veel data nodig. 'We hebben de mensen nodig. We vragen veel, maar we hebben ze nodig. Hoe sneller we uitslagen hebben hoe sneller we inzicht hebben in het virus.' Souman verwacht binnen enkele maanden uitslag te hebben.

Verspreiding

De antwoorden worden gekoppeld aan de data van Lifelines. Op die manier wordt er gekeken welke factoren invloed hebben op het feit dat mensen ernstig ziek worden of alleen maar milde klachten hebben. Is het erfelijk of ligt het vooral aan de omgeving?

Daarnaast wordt er gekeken wat voor invloed het onderzoek heeft op de welzijn en welbevinden van de deelnemers. Ook hoopt het onderzoek in kaart te krijgen hoe het virus de komende maanden verspreidt over Noord-Nederland.

Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines.

