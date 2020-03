Troostlaidjes #8: Harm Tabak - Sloap zacht

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens en Anne-Lie Persson, en Lars Koehoorn brachten hun liedjes reeds ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Harm Tabak.

Melodie was er al

Alex Luttjeboer van Nulviefteg bracht hem op het idee om een troostlaidje te schrijven. 'De melodie bestond al met een andere tekst, daardoor was hij zo klaar. We kunnen nu toch niet optreden, dus we moeten wat.'

Sloap zacht

Tabaks nummer kreeg de titel 'Sloap zacht' mee.

'Het gaat erover dat de crisis bijna weer voorbij is. Over de laatste dag dat we in deze ellende zitten. Dat moment gaat namelijk een keer komen.'



Hulp bij schulden

Tabak is naar eigen zeggen nog steeds coronavrij, maar merkt de invloed van de crisis wel in zijn werk.

'Ik werk in de schuldhulpverlening, dus we zijn ook nog eens een cruciaal beroep. Des te langer deze situatie duurt, des te meer cliënten we erbij krijgen', zegt Tabak.

Alle eerdere troostlaidjes kan je via deze link bekijken