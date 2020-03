Kraan tilt loodzware sluisdeuren omhoog bij Lauwersoog

De provincie is maandag begonnen met de vervanging van de sluisdeuren in de Robbengatsluis in Lauwersoog. De houten deuren uit 1969 zijn aan het eind van hun levensduur. Ze worden vervangen door stalen deuren.

Voor de telescoopkraan is het een fluitje van een cent om de deur van tien bij vier meter en een gewicht van twintigduizend kilo uit zijn scharnieren te hijsen en even verderop neer te leggen. In totaal moeten vier deuren worden vervangen.

Vijftig jaar

De provincie trekt de hele week uit voor de klus. Elke dag wordt een oude deur vervangen door een nieuwe. Alleen komende woensdag wordt er niet gewerkt. Op die dag krijgen schepen de mogelijkheid om door de sluis van de Waddenzee naar het Lauwersmeer te varen of omgekeerd.

De houten sluisdeuren zijn aangebracht in 1969 toen de Waddenzee en de Lauwerszee van elkaar werden gescheiden door een dijk.

'In de Robbengatsluis hebben ze de functie van primaire zeekering die de veiligheid van het achterland moet garanderen', zegt projectleider Remco Renting. 'Omdat de levensduur van deze houten deuren is vastgesteld op vijftig jaar zijn ze nu aan vervanging toe.'

Maatregelen

Vanwege de coronacrisis zijn er bij de werkzaamheden maatregelen genomen om de veiligheid van de werkers niet in gevaar te brengen. Renting: 'Er is weinig ruimte in de sluis om afstand van elkaar te houden. Daarom hebben we werkgroepen gemaakt die na elkaar hun klus doen. We hebben een groep duikers, een groep voor het mechanische deel en een groep voor het elektrische deel.'

De loodzware deuren krijgen een nieuwe bestemming in het nog te bouwen Wereld Erfgoed Centrum dat pal naast de Robbengatsluis moet verrijzen.

