Liggen coronapatiënten plotseling langer op de intensive care?

'Het is niet zo dat patiënten met corona langer op de intensive care liggen dan gedacht', zegt een woordvoerder van het RIVM desgevraagd. Daar zit namelijk meer achter.

2500 op de ic

Hoe zat het ook alweer? Zondagavond maakte het RIVM bekend dat de prognoses voor de intensive care een stuk somberder zijn geworden. Half april liggen er waarschijnlijk 2500 patiënten op de ic's in ons land. Dat zijn er een stuk meer dan waar het RIVM eerder vanuit ging.

Langer liggen

Als één van de redenen werd genoemd dat het RIVM er nu vanuit gaat dat patiënten langer op de intensive care blijven liggen: niet gemiddeld tien maar wel 23 dagen. Hierdoor liggen er veel meer mensen tegelijkertijd op de ic. Maar hoe kan dat, want de ziekte is toch niet opeens veranderd?



Verschillende aannames

Navraag bij het RIVM leert dat er gerekend wordt met 'allerlei aannames', zegt een woordvoerster: 'De aannames die nu uitkomen zijn die met de ligtijd van drie weken. We hoopten op wat anders.'



Het duurt drie weken voordat je ziet dat mensen niet eerder uitstromen van de ic. De kennis komt dus met vertraging binnen Woordvoerster RIVM

Vertraging

Om die aannames te voeden maakt het RIVM gebruik van nieuwe informatie die elke dag wordt verwerkt. 'De zekerheid van de getallen wordt met de dag groter', legt de woordvoerster uit.

'Het duurt drie weken voordat je ziet dat mensen niet eerder uitstromen van de ic. De kennis komt dus met vertraging binnen. '

Verschil met buitenland

Kortom: de hoop was dat patiënten in Nederland korter op de intensive care liggen dan in het buitenland. Dat had gekund, bijvoorbeeld omdat hier vooral jongere coronapatiënten op de IC liggen. Anders dan in het buitenland behandelt Nederland ernstig zieke ouderen met corona niet op de intensive care; van die behandeling wordt vaak afgezien.

Toch betekent de jongere patiëntenpopulatie dus niet dat de ligduur in ons land korter is dan in het buitenland.

Somber

Vorige week verwachtte het RIVM dat het effect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nu te zien zou zijn. Dat is ook gebeurd, maar minder dan het RIVM had verwacht.

