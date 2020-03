FC Groningen-fans helpen voedselbank in Stad

De voedselbank in Stad bezorgt vanaf maandag voedselpakketten bij hun cliƫnten thuis. Dit doen ze in samenwerking met verschillende organisaties.

Maandag was het de beurt aan FC Groningen-supporters. 'En dat hebben ze uitstekend gedaan, ze liepen zelfs een half uur voor op schema', zegt Ulfert Molenhuis van de voedselbank tevreden.



Een bus vol voedselpakketten (Foto: John de Jonge)

Eén van de chauffeurs was John de Jonge. 'We willen als supportersgroep graag iets concreets bijdragen in deze tijd', zegt de voorzitter van de supportersvereniging van de FC. Ze zetten zich niet alleen in voor de voedselbank, ze bieden zich ook aan voor andere klusjes via Noordtribune Helpt.

Stichting Present

De voedselbank is vanaf maandag dicht voor hun cliënten. Het is volgens de voedselbank niet verantwoord meer dat de cliënten fysiek langskomen.

Elke dag moeten er zo'n 120 voedselpakketten bezorgd worden, zes dagen per week. Stichting Present coördineert de actie en zorgt dat er elke dag een organisatie de weg op gaat. Hierbij krijgen ze hulp van de provincie, de gemeente Groningen, kerken en dus FC Groningen.

'Iedere organisatie heeft een vaste dag in de week', zegt Babette Versloot van Stichting Present. Ze hebben voor de komende tijd genoeg mensen om de pakketten te bezorgen. Hoe lang dat nodig is, blijft onzeker. Versloot: 'Ik zeg tegen iedereen die meedoet: 'Het is voor zolang het duurt'.'

Lees ook:

- Voedselbank gaat pakketten bezorgen bij cliënten en krijgt cadeau van Defensie

- Alles over het coronavirus