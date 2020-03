Directeur Groninger Museum 'zeer geschokt' over diefstal Van Gogh (update)

Algemeen directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm is 'zeer geschokt' over de diefstal van een doek van Vincent van Gogh uit museum Singer Laren, afgelopen nacht.

Het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 was een bruikleen van het museum in Groningen.

Voordeur geforceerd

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift in Laren vond afgelopen nacht om 03.15 uur plaats. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

'Wij zijn als Singer boos, geschokt en verdrietig', reageerde algemeen directeur Evert van Os van het museum op de kunstroof.



'Wij zijn allen eigenaren'

Zijn Groningse collega Blühm zei maandag tijdens een persconferentie dat 'wij als musea eigenlijk niet de eigenaren zijn, dat zijn we allen.'

'Het is een diefstal van een werk van ons allen en het moet zo snel mogelijk terug en aan het publiek getoond worden.'

'Laten ons niet afschrikken'

Blühm benadrukte dat er een goede samenwerking is met het Singer Laren en zei alle vertrouwen te hebben in de toekomst. 'We laten ons hierdoor niet afschrikken.'

Het politie-onderzoek naar de roof is nog in volle gang, maar dat heeft nog weinig concrete tips opgeleverd.

De politie Gooi en Vechtstreek zegt dat alle tips en camerabeelden van de omgeving welkom zijn.

Glazen deur vernield

Tijdens de inbraak werd een glazen deur van het museum vernield om binnen te kunnen komen. Na het inbraakalarm zijn agenten direct naar het museum gegaan, maar daar troffen ze de dader of daders niet meer aan.

De deur van het Singer Museum, die bij de inbraak werd geforceerd, wordt gerepareerd. (Foto: ANP)

Camerabeelden

Het rechercheonderzoek is gericht op wie het gedaan heeft en waar het schilderij zich nu bevindt. De politie analyseert camerabeelden en doet buurtonderzoek.

Het museum in Laren is momenteel gesloten in verband met het coronavirus

(Het bericht is aangevuld met informatie over het politie-onderzoek)