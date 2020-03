Kinderopvang heeft het drukker: 'De regels zijn iets duidelijker'

Bij SKSG, met 70 vestigingen de grootste kinderopvangorganisatie in Groningen, worden er nu ongeveer 1.000 van de in totaal 7.000 kinderen gebracht, zegt Guido Heeringa (manager Klant & Markt).

'We dachten twee weken geleden ook dat ongeveer duizend kinderen werden gebracht, maar nu hebben we een iets beter beeld dan toen. Twee weken geleden zat dat aantal op ongeveer 500. Nu zie je dat de regels iets duidelijker zijn en dat de lijst met cruciale beroepen is uitgebreid. Dus je ziet wel dat iets meer ouders hun kind brengen.'

In eerste instantie zelf

'Daarnaast hebben de ouders het in eerste instantie zelf proberen te regelen, maar dat wordt als het langer duurt ook anders. En daarbij wordt van ouders die in de zorg werken steeds meer gevraagd, dus worden kinderen ook sneller gebracht.'

Ook bij de kleinere Kinderopvang Babba in Zuidhorn, met in totaal 70 kinderen op een normale werkdag, lijkt de drukte iets te zijn toegenomen.

Twee weken geleden werden twee kinderen op een dag gebracht, nu zijn dat er ongeveer elf Pedagogisch medewerkster Annette, Babba (Zuidhorn)

'Voor coronatijd zitten we nu met topdrukte', zegt pedagogisch medewerkster Annette met een lach. 'Twee weken geleden werden twee kinderen op een dag gebracht, nu zijn dat er ongeveer elf. Ik denk trouwens niet dat het er nog meer worden, hoor.'

Online lessen volgen

Ook in het Westerkwartier ligt de oorzaak van de toename van kinderen bij het feit dat ouders het eerst zelf probeerden op te lossen.

'De kinderen die normaal overdag op school zitten kunnen ook hier komen en hun online lessen hier volgen met een medewerker van ons', geeft Annette daarbij aan.

Kids2B, dat met de 36 vestigingen vooral in het noorden van de provincie zit, merkt ook een duidelijke toename in vergelijking met twee weken geleden.

Opschalen naar acht vestigingen

'Daarom hebben we ook besloten dat we gaan opschalen van vijf naar acht vestigingen die open zijn', zegt directeur Lenie van der Werf. 'Vandaag gaan Uithuizermeeden en Delfzijl-Noord open en vanaf donderdag is ook Eenrum weer open.'

Nu het allemaal langer gaat duren zie je toch dat ouders genoodzaakt zijn om hun kinderen te brengen Lenie van der Werf, directeur Kids2B

En dat doet Kids2B niet voor niets, geeft Van der Werf aan: 'In de eerste week merkten we dat ouders het vooral zelf probeerden te regelen, maar nu het allemaal langer gaat duren zie je toch dat ouders genoodzaakt zijn om hun kinderen te brengen. Daarbij komt dat er ook steeds meer wordt gevraagd van ouders die in de zorg werken.'

Waar twee weken geleden nog ongeveer tien van de in totaal 1.000 kinderen naar Kids2B werden gebracht, staat de teller voor komende week op tussen de veertig en zestig kinderen.

Mogelijkheden uitgebreid

SKSG heeft de mogelijkheden uitgebreid door sinds afgelopen vrijdag 24-uurs opvang aan te bieden. 'Daar is nu een tiental kinderen wat daar gebruik van maakt', schat Heeringa in. 'Uniek is dat wij zelfs de mogelijkheid bieden om dat bij je thuis te doen. Dus dan komt een medewerker naar jou toe.'

Dat is op verzoek van de gemeenten, die de verplichting hebben om in 24-uurs opvang te voorzien.

'Wij brengen ouders trouwens geen extra geld in rekening als ze van deze optie gebruik maken. Wel bekijken we bij elke aanvraag of ze er voor in aanmerking komen. En de manier waarop de 24-uurs opvang wordt ingevuld, gaat altijd in overleg met de klant', stelt Heeringa.

Ook bij Kids2B hebben ze de voorbereidingen getroffen voor 24-uurs opvang. 'Het is wachten tot we bericht krijgen van de gemeente en dan kunnen we beginnen. Vijftig medewerkers hebben direct aangegeven dat ze dit willen doen, dus dat is heel mooi', zegt Van der Werf.

Verkennende fase

Babba in Zuidhorn zit nog in de verkennende fase, zegt Annette: 'We zijn in overleg met de gemeente om te kijken of de mogelijkheid hier is. Ik heb mezelf in ieder geval opgegeven bij de leiding, mocht het zover komen.'

De drie kinderopvangorganisaties geven over het algemeen positieve antwoorden op de vraag hoe zij, maar ook de kinderen en ouders de afgelopen twee weken hebben ervaren. SKSG heeft bijna alle ouders vorige week hierover gesproken: 'Het is nieuw en er moet een nieuw ritme gevonden worden, maar ik denk dat het over het algemeen best goed gaat' zegt Heeringa.

Tips over thuiswerken

'We hebben voortdurend contact met de ouders over veel verschillende zaken. Hoe praat je met je kind over de coronacrisis? Maar ook tips over thuiswerken, of bewegen. Daarnaast bieden we veel blogs en vlogs aan. De meeste gezinnen redden zich prima.'

Bij Kids2Be zijn geen wanklanken te horen. Directeur Van der Werf: 'Ik denk overigens wel dat ouders blij zijn met het feit dat we drie vestigingen extra gaan oprennen. Want je wil je kind natuurlijk het liefst op het normale adres kunnen brengen.'

Wat je gelukkig wel merkt is dat er nu meer rust en duidelijkheid is voor zowel ouders als kinderen Annette, Babba (Zuidhorn)

In Zuidhorn zijn de reacties wisselend, zegt medewerkster Annette: 'Het is bijvoorbeeld lastig voor mensen die thuiswerken en veel moeten bellen voor hun werk, maar ook kleine kinderen hebben rondlopen. Het is passen en meten. Wat je gelukkig wel merkt is dat er nu meer rust en duidelijkheid is voor zowel ouders als kinderen. Voor de kinderen wordt het iets normaler allemaal, en ze reageren best wel positief.'

Belangrijke dag

Dinsdag is een belangrijke dag voor de kinderopvangorganisaties, want dan maakt het kabinet definitief bekend of de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Heeringa van SKSG vindt het lastig om vooruit te blikken:

'Maar we houden er rekening mee dat we de diensten zoals we dat nu doen voort moeten zetten. En daar zijn we ook klaar voor. Toch zien we de kinderen het liefst zo snel mogelijk allemaal weer terug, want we missen ze echt!'

Scholen

Bij de verschillende schoolbesturen is het beeld wisselend. In de stad Groningen vangt Openbaar Onderwijs Groningen niet meer dan één procent van het aantal basisschoolkinderen op, namelijk zo'n tachtig per dag. Stichting Marenland zit op datzelfde percentage.

Bij Opron is dit hoger; de achttien scholen in Midden Groningen, Stadskanaal en Veendam vangen samen zo'n vijf procent van de kinderen op. Daaronder vallen niet alleen kinderen van ouders in cruciale beroepen, maar ook kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Verdere toename

Opron verwacht een verdere toename de komende tijd, omdat ouders het wel even zelf konden regelen, maar dat niet blijven volhouden. Ook wordt er inmiddels een groter beroep gedaan op ouders in cruciale beroepen, zoals de zorg.

Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) begon met zestig kinderen en zit nu op meer dan 120 (2,2 procent). Voor komende week stijgt dit verder naar 3,7 procent.

Wat is de rol van de gemeente?

Woordvoerder Jacqueline Nauta vertelt namens de Eemsdelta-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) dat gemeenten zelf de (24-uurs) noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen moeten coördineren. Maar er zit ook een verplichting aan, de gemeenten moeten zorgen dat de opvang er komt. Woordvoerder Jacqueline Nauta vertelt namens de Eemsdelta-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) dat gemeenten zelf de (24-uurs) noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen moeten coördineren. Maar er zit ook een verplichting aan, de gemeenten moeten zorgen dat de opvang er komt. Wie betaalt wat? Dat is in veel gevallen nog steeds de vraag. Volgens Nauta is daar nog onduidelijkheid over, ook bij de gemeenten zelf. 'Daar is nog niks over te vinden bij de Rijksmededelingen, maar we doen het er vanuit gaande dat dat allemaal goed komt.'

