Vrijwilligers bezorgen voedselpakketten voor Voedselbank Het Hogeland

Wieb Roffel, medewerker van de voedselbank, heeft deze bezorgoperatie mede georganiseerd. 'Door de coronacrisis, waarbij ook een medewerker van ons besmet is geraakt, is het niet meer verantwoord om veel mensen in Winsum te laten komen.'

Hartverwarmend

In de zoektocht naar een oplossing nam Roffel contact op met Geert Folkers. Hij is verbonden aan de kerk in Uithuizen en wist binnen de kortste keren een groep vrijwilligers op de been te brengen. Roffel:

'Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich opgegeven hebben om te helpen. Alleen al in de omgeving Uithuizen zijn tussen de 40 en 50 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Vandaag rijden er acht auto's om de pakketten af te leveren.'

Chauffeurs op de wachtlijst

Folkers coördineert de groep vrijwilligers. De auto's staan achter elkaar opgesteld en rijden langs de twee bestelbussen vol met kratten. 'Alle klanten krijgen drie kratten. Sommige vrijwilligers moeten wel twee tot drie keer rijden, want anders past het niet. Maar dat is geen probleem. Iedereen doet het graag.'

Roffel vult aan. 'Het is toch prachtig hoe snel Geert dit voor elkaar gekregen heeft. Er staan zelfs nog chauffeurs op een wachtlijst. Dat is niet erg, want niemand weet hoe lang dit nog gaat duren.'

Uithuizen heeft maandag als verzamelpunt de primeur. Ook vanuit Bedum, Leens, Winsum en Loppersum vertrekken deze week groepjes vrijwilligers om de voedselpakketten bij de deur af te leveren.

Regels

De vrijwillige chauffeurs moeten zich wel aan strikte regels houden. Zo wordt voor het aanbellen eerst de deurbel ontsmet. Daarna pas worden de kratten bij de voordeur gezet. Na een half uurtje worden ze weer opgehaald om vervolgens in Winsum weer ontsmet te worden. Zo wordt elk fysiek contact uitgesloten.



De voedselbank maakt vanwege deze operatie wel extra kosten. De gemeente Het Hogeland heeft laten weten onder meer de gemaakte kilometers te gaan vergoeden.

