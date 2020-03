Arts-microbioloog Friedrich pleit voor kleinschalige maatregelen: 'Denk aan regionale lockdowns'

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG pleit voor regionale verschillen in de aanpak van het coronavirus. Maar voordat het zover is, verwacht hij dat de huidige maatregelen tot begin juni worden verlengd.

Dinsdag komt het kabinet met een besluit daarover.

Het kabinet besluit dan of de maatregelen die tot 6 april lopen worden verlengd en voor hoe lang. Het gaat onder meer om het al dan niet heropenen van scholen, horeca, sportvoorzieningen, kappers en het bezoekverbod in verzorgingstehuizen. De enige maatregel die nu al loopt tot 1 juni is die voor het houden van bijeenkomsten waarvoor een vergunning nodig is.

Kleinschalige maatregelen

Friedrich stelt dat je een land moeilijk een jaar lang op slot kunt gooien. Hij pleit daarom voor kleinschalige maatregelen en regionale lockdowns. 'Afhankelijk van de situatie in een regio kun je bijvoorbeeld elke paar maanden daar iedereen vakantie geven.'

Daarmee voorkom je volgens hem dat regio's met relatief weinig risico's, lijden onder de maatregelen van de op dat moment zwaarder getroffen regio's. Maar dat kan pas als de verspreiding van het virus in juni voldoende geremd is. De arts-microbioloog ziet geen voordelen in het nu al afschalen van de geldende maatregelen.

Het weer heeft slechts een bijdrage van twintig procent in de verspreiding van het virus Alex Friedrich

'Met dit soort virussen zeggen we vaak: in mei is het voorbij', vertelt Friedrich. Maar bij het coronavirus is het nog allerminst zeker dat de virusoverdracht met betere weersomstandigheden vertraagt. 'Dat hopen we natuurlijk en dat is ook de strategie. Maar het weer heeft slechts een bijdrage van twintig procent in de verspreiding van het virus. Dus als er dan nog veel besmettingen zijn, helpt het alsnog niet.'

Minder besmettingen

In de drie noordelijke provincies is het aantal besmettingen nog relatief laag ten opzichte van de rest van het land. Dat komt volgens Friedrich door een combinatie van factoren. Zo ging het noorden een week eerder op skivakantie. In die tijd waren er nog minder besmettingen in de skigebieden. Daarnaast scheelt het dat in het noorden relatief weinig carnaval wordt gevierd.

En niet onbelangrijk: 'Ik denk dat wij effect zien van de maatregelen. Die kwamen voor onze regio op het juiste moment. Het effect blijft zolang mensen doen wat we hebben afgesproken.'

Testen, testen, testen

Het uitblijven van de verwachte explosieve toename aan coronabesmettingen komt volgens Friedrich ook door het specifieke testbeleid dat in het noorden geldt. 'Doordat wij laagdrempelig zorgmedewerkers in én buiten het ziekenhuis testen, zien we heel goed waar het virus is en kunnen we snel handelen. Het aantal besmettingen neemt wel toe, maar hoe langer wij de verspreiding kunnen vertragen hoe beter.'

Daarom blijft Friedrich hameren op het belang van zoveel mogelijk testen van patiënten en mensen in specifieke beroepsgroepen, zoals zorgverleners. Want alleen dan weet je zeker wanneer mensen besmet zijn. 'Zo bescherm je de kwetsbaren onder ons.'

Al dat testen helpt ook bij het kunnen beperken van de strenge maatregelen. Iemand die geen corona heeft, hoeft dan bijvoorbeeld niet preventief thuis te blijven. 'Zij kunnen dan gewoon weer aan het werk.'

Kritiek

Friedrich is blij dat minister De Jonge vorige week zei dat hij zoveel mogelijk wil testen. De minister van Volksgezondheid bekritiseerde het noorden eerder nog omdat hier meer wordt getest dan in de rest van het land. Later trok de minister die kritiek weer in.

Ik ben er heel blij mee dat De Jonge tijdens het debat ook heeft gezegd dat hij vindt dat er meer moet worden getest. Alex Friedrich

'Ik ben er heel blij mee dat De Jonge tijdens het debat ook heeft gezegd dat hij vindt dat er meer moet worden getest. Maar de vraag is natuurlijk: ben je ook in staat om het te doen? Blijkbaar hebben wij ons anders op de epidemie voorbereid.'

Meerdere leveranciers

Daarmee doelt Alex Friedrich onder meer op het feit dat het UMCG bij meerdere leveranciers testmateriaal inkoopt. Veel andere ziekenhuizen zijn afhankelijk van de Zwitserse farmaceut Roche, die 80 procent van de Nederlandse markt in handen heeft.

Doordat de wereldwijde vraag naar testmateriaal is gestegen kan het bedrijf niet al het benodigde materiaal op tijd leveren. Daar heeft het UMCG minder last van, omdat het ziekenhuis werkt met apparaten van verschillende bedrijven.

