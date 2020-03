Extra onzekerheid voor ondernemer Joseph Kremer: 'Lig er wel wakker van'

Juwelier Kremer uit Veendam zit in extra onzekerheid. Vorig jaar besloot hij fors te investeren in zijn onderneming, nu ligt de economie op zijn gat.

Hier valt niet tegen te rekenen, moet ook ondernemer Joseph Kremer eerlijk bekennen. De Veendammer juwelier noteert per week een verlies van meer dan 1000 euro, zegt hij. 'En dan heb ik mezelf nog niet eens salaris uitgekeerd. Want mijn salaris komt uit de winst van het bedrijf.'

Geen inkomsten

De coronacrisis hakt er bij Kremer extra hard in. Vorig voorjaar koos Kremer na rijp beraad voor uitbreiding van zijn zaak aan de Promenade in Veendam. Het pand naast de juwelier kwam te koop en toen kwam de rekenmachine op tafel.

'Alles financieel afgewogen, accountant erbij', zegt hij. 'We hadden hele goede cijfers. Toen dachten wij: wat nou als we het pand gewoon kopen? Het wordt dan een paar jaar flink bikkelen, maar dan hadden we de kosten er binnen een paar jaar uit.'

Een klein jaar later is alles anders. De financiering bij de bank is weliswaar rond en de gemeente Veendam heeft officieus ook groen licht gegeven voor de verbouwing, maar door de coronacrisis komt er amper een cent binnen.

Vaste lasten stijgen

'Dit komt voor ons op het meest rotte moment dat er is. We zijn wel financiële verplichtingen aangegaan, maar de omzet is minder dan 20 procent van wat het was. En het is maar te hopen dat het gewone leven na 1 juni weer een beetje opstart, anders wordt het echt problematisch.'

Kremer denkt niet dat de zaak failliet gaat, maar vreest wel dat de vaste lasten op termijn kunnen gaat stijgen. 'Stel dat dit aanhoudt, en ik extern geld moet lenen, bijvoorbeeld door een regeling van de overheid. Lenen kost geld, het moet ook terugbetaald worden. Mijn vaste lasten stijgen dan. Of ik er wakker van lig? Zeker lig ik hier wakker van.'

'Het wordt bikkelen'

De verbouwing, die de juwelier meer dan een half miljoen euro zal kosten, moet bovendien ook terugverdiend worden.

'We hadden er een rekensom op losgelaten en ingecalculeerd dat we een paar jaar terugverdientijd nodig hadden. Maar wat als de omzetten achterblijven? Gaat de omzet überhaupt weer naar de omzetcijfers van voor de crisis? Daar ben ik eerlijk gezegd wel bang voor, ook gezien het feit dat we in Oost-Groningen het al niet gemakkelijk hebben. Juwelen zijn een luxeproduct, je koopt het voor een verjaardag of jubileum. Mensen hebben straks misschien minder te besteden. Allemaal factoren die ons in de weg zitten. Het wordt echt bikkelen en hopen.'