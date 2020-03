'De faillissementen zullen in twee golven komen'

'Zeventig procent van mijn klanten zit met de handen in het haar', zegt accountant Sjoerd van der Molen van kantoor Hut & Co in Groningen.

Als er nu íemand een goed beeld heeft van wat er speelt onder ondernemers, dan is het wel de accountant of de financieel adviseur. Zij zijn doorgaans het eerste aanspreekpunt en een belangrijke vraagbaak voor mkb'ers en zzp'ers. En vandaag de dag steeds vaker ook mentor en soms zelfs hulpverlener.

De nood is groot en de verhalen zijn schrijnend, zegt Van der Molen van Hut & Co. 'Er is een hoop onrust. In maart zullen nog wat facturen van de afgelopen tijd zijn betaald, maar in april en mei zien veel ondernemers hun omzet met tachtig tot negentig procent wegvallen.'

Wanhoop

De zzp'ers vangen de eerste klappen op, op de voet gevolgd door de horeca en de winkeliers. De wanhoop klinkt door in de telefoontjes met het kantoor van Van der Molen. 'Ze zeggen: de omzet is er niet, maar we moeten wel betalen. Kun je ons helpen om wat geld in de portemonnee te houden?'

Zeer recent had Van der Molen nog contact met een klant met een gezond bedrijf dat tot voor kort een 'prachtige solide positie' had. Deze ondernemenr ziet zijn omzet helemaal wegzakken en is radeloos, verklaart Van der Molen. 'Hij kijkt nu naar wat de overheid nog voor hem kan betekenen.'

De coronacrisis zorgt voor topdrukte op de accountantskantoren. Grady Hofstra van het Groningse kantoor Van der Meer Accountants & Adviseurs ervaart het met een mengeling van vrees voor wat nog komt en met daarnaast bewondering voor de ondernemers die het moeten doorstaan. 'De zaak staat in brand, maar ik zie dat mijn klanten ook in staat zijn rustig te blijven. En ze verlaten hun schip niet, ook al zinkt het.'

Hofstra is niet bepaald optimistisch. Hij heeft de vier scenario's die het Centraal Planbureau vorige week presenteerde bestudeerd. Als er al een van deze scenario's uitkomt dan is het wel de sombere variant, meent hij: een werkloosheid van tien procent en een economische krimp van meer dan zeven procent.

Het zal spannend worden

Het zal Hofstra niet verbazen wanneer het nog een tikje slechter uitpakt: 'Het wordt echt heel spannend. De grote bedrijven worden door de banken overeind gehouden. Maar de kleinere bedrijven, met over het algemeen weinig reserves, zijn zwaar de pineut.'

In de detailhandel, de horeca en onder kleinere mkb'ers zullen op korte termijn de eerste faillissementen zijn, voorspelt Hofstra. Voor de wat grotere bedrijven is er nu ook nog een reddingslijn door uitstel aan te vragen voor hun btw-afdracht en voor de betaling van de loonheffing.

'We helpen ze daarbij', aldus Hofstra. 'We adviseren onze klanten het belastinggeld op een spaarrekening te zetten, als daar ruimte voor is. Maar btw en loonheffing moeten over een aantal maanden wel worden betaald.'

En dan volgen nog twee valkuilen, vervolgt Hofstra: de betaling van vakantiegeld plus de zomerperiode waarin veel bedrijven sowieso al minder verdienen.

Tweeduizend zzp'ers vragen steun aan in stad-Groningen

Ruim 2100 zelfstandig ondernemers en ZZP-ers in de gemeente Groningen hebben zich bij de gemeente gemeld voor inkomenssteun. Ruim 2100 zelfstandig ondernemers en ZZP-ers in de gemeente Groningen hebben zich bij de gemeente gemeld voor inkomenssteun. Het gaat om een aanvulling tot het bijstandsniveau in de zogeheten Tozo-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Het digitale loket dat de gemeente voor deze groep heeft opengesteld kende vooral vorige week een stormloop. Toen meldden zich zo'n 300 tot 400 aanvragers per dag. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn dat nu ongeveer 80 per dag. Het is nog niet bekend welke beroepsgroepen zich vooral melden. De gemeente is druk bezig met het afhandelen van de aanvragen, nu ook het geld van het Rijk voor deze regeling binnenkomt. 'Zo snel mogelijk', antwoordt de woordvoerder op de vraag wanneer er uitbetaald wordt. 'Een precieze dag noemen is lastig, maar omdat de nood hoog is bij deze mensen doen we er alles aan om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen'.

Tweede golf

Met dit gegeven in het achterhoofd voorziet Hofstra na de eerste golf van kleinere bedrijven die bankroet gaan, over pakweg een half jaar een tweede golf van ondernemers die het met kunst en vliegwerk een tijdje hebben gered, maar daarna alsnog onderuit gaan.

Maar één ding is zeker, zegt Hofstra, iedere ondernemer zal het merken, ook ondernemers in beroepen waar je het misschien minder snel verwacht zoals tandartsen, medisch specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten. Ze hebben allemaal minder te doen.

Het steunpakket van de overheid zal voor veel ondernemers ook onvoldoende soelaas bieden, verwacht Hofstra. Zo helpt de regeling waarbij de overheid maximaal negentig procent van de loonkosten overneemt van bedrijven die omzetverlies lijden (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) maar ten dele.

Hofstra: 'Het is fijn dat de regeling er is, maar de resterende tien procent loon en de werkgeverspremies, zo'n 25 procent van de loonsom, moeten bedrijven nog zelf betalen. Dat houden de meesten ook niet lang vol.'

Druppel op de gloeiende plaat

Hetzelfde geldt voor de coronaregeling waarbij ondernemers 4000 euro ontvangen als gift om de eerste nood te lenigen. 'Het is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat', denkt Bert Schulte, eigenaar van accountantskantoor Admifa in Stadskanaal. 'Je lost het probleem er echt niet mee op.'

'Ik houd mijn hart vast', zegt Schulte. Hij helpt zijn klanten waar het kan, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Hij neemt hen het werk uit handen bij het aanvragen van leningen of betalingsuitstel en ondersteunt ze met het benutten van de corona-regelingen. 'Dan zijn ze van die zorg verlost. Ik probeer ze zo goed mogelijk te begeleiden en aandacht te geven in deze moeilijke tijd. Veel meer kan ik niet doen.'

'Heftig', noemt Schulte de situatie. 'Het gaat helemaal niet meer om investeringsplannen of toekomstplannen, maar alleen nog maar om overleven. Net nu bedrijven in het Noorden weer tot groei kwamen.' Om afglijden te voorkomen roept Schulte op om toch vooral lokale ondernemers en de bakker, slager en groenteboer te steunen.

De banken

Bij het overeind houden van noodlijdende bedrijvigheid spelen de banken eveneens een belangrijke rol. 'Banken werken mee', signaleert Van der Molen van Hut & Co. 'De grote banken schorten rente en aflossing op. Dat doen ze bijna automatisch. Vijf klanten lieten vanmorgen weten dat ze van hun bank hun betalingen mogen opschorten, hoewel hun kasstroom nog prima is. Vragen stelde de bank verder niet.'

Ook de Stadskanaalster accountant Schulte ziet nu dagelijks ondernemers uitstel aanvragen. 'Banken doen niet moeilijk', zegt hij.

Een ander verhaal wordt het wanneer bedrijven aankloppen voor een krediet of een noodkrediet. 'Dan doen banken helemaal niks', verklaart Hofstra van Van der Meer. 'Klanten met een flinke financiering worden wel geholpen, maar heb je geen lening lopen, dan steekt de bank nu geen geld in je bedrijf. Dat ziet de bank als verliesfinanciering.'

Niks doen

Kleine ondernemers die willen lenen om de situatie te overbruggen kunnen onder gunstige voorwaarden terecht bij Qredits, de kredietverlener van het ministerie van EZ. Maar, zegt Hofstra, dan moet een ondernemer wel cijfers over 2019 overleggen en die hebben de meeste ondernemingen nu nog niet op tafel liggen. 'Qredits doet dus niks', stelt Hofstra.

ZZP Nederland: Steunloket maakt valse start

Veel ondernemers vrezen dat ze niet in aanmerking komen voor de 4.000 euro steun, bedoeld om de lopende kosten op te vangen, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Belangenorganisatie ZZP Nederland ontving afgelopen weekend honderden mails van verontruste zzp'ers hierover. Veel ondernemers vrezen dat ze niet in aanmerking komen voor de 4.000 euro steun, bedoeld om de lopende kosten op te vangen, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Belangenorganisatie ZZP Nederland ontving afgelopen weekend honderden mails van verontruste zzp'ers hierover. 'De voorwaarden van deze regeling laten vooralsnog grote gaten zien. De lijst met bedrijfsactiviteiten, die in aanmerking komen voor steun, is bij lange na niet compleet, zodat veel ondernemers al op voorhand buiten de boot dreigen te vallen', aldus ZZP Nederland in een brief aan minister Wiebes (EZ).

