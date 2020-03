Ambulancebus met coronapatiënten strandt met pech op weg naar Groningen (update)

De politie rukte massaal uit en ook de traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plekke, meldde Omroep Brabant.

Onderweg naar Groningen

De speciale bus was onderweg van Heerlen naar Groningen. Verplegend personeel dat speciale blauwe pakken aanhad, stapte even uit, maar ging later de bus weer in.

Ook werknemers van Rijkswaterstaat waren aanwezig, zij vermoedden dat de bus getroffen is door een koelvloeistoflekkage. Monteurs probeerden het probleem te verhelpen, zodat de bus op eigen kracht weer verder kon. De ambulances bleven daar aanvankelijk wachten.

Alles onder controle

Het UMCG liet later op de avond weten dat de situatie onder controle was. In eerste instantie zouden de patiënten met ambulances naar Groningen worden gebracht, maar later is besloten om ze in de bus te laten die naar Groningen wordt gesleept.

De ambulancebus bij de presentatie in 2016.



Lees ook:

- Alles over het coronavirus