Medicijnen worden thuisbezorgd: 'Geweldig in deze tijd! Wat moet je anders?'

Dat doet het ziekenhuis om de kwetsbare patiënten te beschermen. 'Dit is een groep die heel kwetsbaar is, zoals kanker- of reumapatiënten', zegt Mirte van Renselaar, poliklinisch apotheker in het ziekenhuis.

Verzwakt immuunsysteem

'Zij hebben een verzwakt immuunsysteem, dus we willen deze groep niet blootstellen aan een komst naar het ziekenhuis.' Zo'n 75 procent van de patiënten die normaal gesproken hun medicatie zelf ophaalt komt nu niet meer naar de ziekenhuisapotheek.

En dus is het rustig in het ziekenhuis. 'We zijn soms wel geneigd om even een muziekje aan te zetten', zegt Mirte. 'We zijn het niet gewend dat het zo stil is, maar het is wat het is. Iedereen moet hier mee omgaan, ook wij.'

Daan Loupatty werkt normaal gesproken op de poliklinieken. Maar daar is het nu een stuk rustiger, en dus doet hij tijdelijk ander werk. 'Gelukkig maar, het maakt me nu niet zoveel uit wat ik doe, zolang ik maar iets doe. Want ik wil gewoon wat doen. En dit is heel zinvol.'

Hij bezorgt op zijn eerste bezorgdag bij bijna dertig patiënten medicatie.

Uitkomst

Een van hen is de 83-jarige Jan Bos uit Appingedam. De bezorgdienst is voor hem een uitkomst. 'We zitten al vijf weken thuis. Ik heb al eerder met een virus in het ziekenhuis gelegen en ben er heel gevoelig voor.'

Normaal gesproken haalt Bos twee keer per maand zelf zijn medicatie als hij voor controle in het ziekenhuis is. 'Maar dat gaat nu niet. Dus het is geweldig dat ze dit doen. Wat moet je anders?!'

Het bezorgen gaat via een strak protocol om de bezorger en de patiënten te beschermen. 'Ik bel aan, zet de medicatie op een bak voor de deur en zet een stap achteruit', legt Daan Loupatty uit. Na elk adres ontsmet hij zijn handen en het interieur in de bus. Dat dus bijna dertig keer vandaag.

Pittige tijd

Voor meneer Bos en zijn vrouw is het een pittige tijd, al die weken in thuisisolatie. Maar ze proberen er het beste van te maken. 'Och ja… Ik heb het Dagblad van het Noorden en ik kan een beetje puzzelen', besluit hij uitgelaten.

